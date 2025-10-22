Έμπειρος υλοτόμος ήταν , σύμφωνα με πληροφορίες από συγχωριανούς του, ο 58χρονος που καταπλακώθηκε νωρίτερα το πρωί, από δέντρο στα ορεινά της Ελασσόνας, τραυματίστηκε σοβαρά και τελικά έχασε τη ζωή του, αφού οι γιατροί προσπαθούσαν για ώρα να του σώσουν τη ζωή.

Ο 58χρονος, από τον Κοκκινοπηλό Ελασσόνας, έκοβε ξύλα με συνεργάτη του στην περιοχή της Σκαμνιάς Ελασσόνας, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, δέντρο τον καταπλάκωσε.

Βαριά τραυματισμένο στον θώρακα τον μετέφερε ο συνεργάτης του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου οι γιατροί επί μια ώρα προσπαθούσαν να του σώσουν τη ζωή, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατό.

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια θανάτου.