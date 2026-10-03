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Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, με αφορμή ένα ιδιαίτερο event του Jean Paul Gaultier, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον διάσημο οίκο μόδας. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα και μέσα από τα social media μοιράστηκε στιγμές από την παραμονή της στην Πόλη του Φωτός.

Το εντυπωσιακό look της Ελένης Φουρέιρα στο Παρίσι

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό σύνολο. Ωστόσο, στο τελευταίο στιγμιότυπο του άλμπουμ έδειξε και μια διαφορετική πλευρά του ταξιδιού της, αποκαλύπτοντας πως ταλαιπωρείται από συνάχι.

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Η τραγουδίστρια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ και στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Προσπάθησα να εντυπωσιάσω, αλλά το ανοσοποιητικό μου είχε άλλα σχέδια».