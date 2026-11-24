Ελένη Ράντου: Πέθανε η μητέρα της – Η συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού: «Να δώσεις μια αγκαλιά και στον μπαμπά» - NDP

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ηθοποιός Ελένη Ράντου ανακοίνωσε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου τον θάνατο της μητέρας της, αποχαιρετώντας την μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μητέρα της αντιμετώπιζε επί σειρά ετών τη νόσο της άνοιας, με την ηθοποιό να έχει αναλάβει ενεργά τη φροντίδα της κατά το τελευταίο διάστημα.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Ελένη Ράντου είχε περιγράψει τις έντονες δυσκολίες και το ψυχικό βάρος που συνεπάγεται η διαχείριση της συγκεκριμένης ασθένειας για τους συγγενείς.

Η προσωπική αυτή εμπειρία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της θεατρικής παράστασης με τίτλο Το πάρτι της ζωής μου.

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Βαρύ πένθος για την Ελένη Ράντου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια η ηθοποιός, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία της μητέρας της μαζί με τον πατέρα της, αποχαιρετώντας την με λόγια γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα.

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«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η μάχη της μητέρας της με την άνοια

Η μητέρα της ηθοποιού αντιμετώπιζε άνοια, με την Ελένη Ράντου να έχει αναλάβει τη φροντίδα της τα τελευταία χρόνια.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4» τον Σεπτέμβριο του 2024, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη εμπειρία της, εξηγώντας πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να αποδεχτεί την ασθένεια και τις αλλαγές που έφερνε στη ζωή της μητέρας της.

Η απώλεια έρχεται να αφήσει ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό στη ζωή της, με την ίδια να αποχαιρετά τη μητέρα της μέσα από ένα μήνυμα που συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Όπως είχε πει: «Είναι μια επικίνδυνη ασθένεια είναι αβάσταχτη. Έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν θα γυρίσει να πάρει να βάλει κάτι στο στόμα του το οποίο θα είναι θανατηφόρο. Μακάρι να ξεκινήσει μια κρατική μέριμνα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση να φροντίζονται και ακινητοποιούνται».

«Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα να συμφιλιωθώ. Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο. Ξέρεις τι έχω κάνει; Δουλεύω πάρα πολύ. Για να αποσπάσω την προσοχή μου», ανέφερε ακόμη η Ελένη Ράντου για να καταλήξει: «Είναι επτά χρόνια και ακόμα πηγαίνω και βλέποντας την κατάσταση λυγίζω…δεν… Και ψυχολογική υποστήριξη να έχω, είσαι αβοήθητος στα πρακτικά. Το να πάω διακοπές, παρότι μπορώ να έχω γυναίκες για φροντίδα πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει ν α κάνεις εσύ. Κάθε Τρίτη εγώ πρέπει να είμαι πίσω».

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«Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον φροντιστή πρέπει να έχει βοήθεια από ψυχολόγο για να ανταπεξέλθει. Το να μην σε θυμάται ο γονιός σου, σε χτυπάει τόσο πολύ», είχε αναφέρει, περιγράφοντας τον πόνο που ένιωθε όταν η μητέρα της δεν μπορούσε πλέον να την αναγνωρίσει.

Η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί ότι η ασθένεια επηρέασε βαθιά την οικογένεια, ενώ αναφέρθηκε και στις προσωπικές δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, παρά τη δουλειά που είχε κάνει με τον εαυτό της.

Η καθημερινότητα με την άνοια και οι ενοχές της φροντίδας

Η Ελένη Ράντου είχε μιλήσει και για τα πρώτα σημάδια της ασθένειας, καθώς και για τη σταδιακή αλλαγή της συμπεριφοράς της μητέρας της. Όπως είχε περιγράψει, υπήρχαν στιγμές που ένιωθε πληγωμένη από την αντίδρασή της, γνωρίζοντας ωστόσο ότι η άνοια δεν της επέτρεπε να εκφράσει τα συναισθήματά της όπως παλιά.

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«Πάω κάθε μέρα στην μητέρα μου γιατί έχω έναν τρόμο ότι αν αφήσω μέρες, δεν θα με γνωρίζει καθόλου», είχε πει, εξηγώντας ότι η φροντίδα ενός ανθρώπου με άνοια απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη και ανιδιοτέλεια.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί στις ενοχές που ένιωθε όταν χρειάστηκε να αναζητήσει εξειδικευμένη φροντίδα για τη μητέρα της, αλλά και στη δυσκολία να αποδεχτεί ότι δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί μόνη της την κατάσταση.

Η ίδια είχε τονίσει ότι δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη μητέρα της, ακόμη και όταν η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ είχε παραδεχτεί πως κανείς δεν είναι πραγματικά έτοιμος να αποχαιρετήσει έναν αγαπημένο του άνθρωπο.

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«Το πάρτι της ζωής μου» και η προσωπική της εξομολόγηση

Η εμπειρία της Ελένης Ράντου με την άνοια της μητέρας της συνδέθηκε άμεσα και με την παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου», ένα έργο που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και συγκίνησε το κοινό.

Η ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι η παράσταση δημιουργήθηκε μέσα από την προσωπική της προσπάθεια να συμφιλιωθεί με την απώλεια και το τέλος της μητέρας της. Ωστόσο, είχε παραδεχτεί ότι ο φόβος της ήταν πως, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, θα δυσκολευτεί να διαχειριστεί το συναισθηματικό βάρος.

«Φοβάμαι ότι όταν κλείσει ο κύκλος και της μαμάς και του έργου, εγώ εκεί θα καταρρεύσω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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Μέσα από τις εξομολογήσεις της, η Ελένη Ράντου είχε αναδείξει τη δύσκολη πλευρά της φροντίδας ενός ανθρώπου με άνοια, αλλά και την αγάπη που παραμένει ακόμη και όταν η μνήμη και η επικοινωνία χάνονται.

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