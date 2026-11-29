Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέονται άμεσα μέσω των κοινών αιτιών τους, όπως η καύση ορυκτών καυσίμων, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Ενώ 194 μέρη παραμένουν δεσμευμένα στη Συμφωνία του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν επισήμως από τη συμφωνία και τη σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ τον Ιανουάριο του 2026.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί αντίθετη πορεία, θέτοντας αυστηρούς νομικούς στόχους για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, με την Ελλάδα να έχει υιοθετήσει αντίστοιχο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών.

Η Κύπρος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κλιματικής διπλωματίας στην ευάλωτη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιδιώκοντας τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης που πλήττουν την οικονομία και την ασφάλεια.

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Η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχουν όμως κοινές αιτίες και, όλο και περισσότερο, κοινές συνέπειες.

Η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου τροφοδοτεί την υπερθέρμανση του πλανήτη και ταυτόχρονα επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Η άνοδος της θερμοκρασίας, με τη σειρά της, αυξάνει τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τον κίνδυνο τεράστιων πυρκαγιών, των οποίων ο καπνός μπορεί να ταξιδεύει εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα.

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Ένας πραγματικός φαύλος κύκλος.

Και ακριβώς για να επιχειρήσει να τον σπάσει, η διεθνής κοινότητα δημιούργησε το μεγαλύτερο παγκόσμιο πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπάρξει ποτέ για το κλίμα: τη Συμφωνία του Παρισιού.

Η συμφωνία που έβαλε σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη στο ίδιο τραπέζι

Η Συμφωνία του Παρισιού υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στην COP21 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016.

Ο βασικός της στόχος είναι ξεκάθαρος: η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας να συγκρατηθεί πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, με προσπάθεια να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό. (unfccc.int)

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η έκταση της συμμετοχής.

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Σήμερα υπάρχουν 194 συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία του Παρισιού. Με άλλα λόγια, σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης έχει αποδεχθεί ότι η κλιματική αλλαγή απαιτεί διεθνή συντονισμό. (unfccc.int)

Και εδώ βρίσκεται πλέον η μεγάλη πολιτική παραφωνία.

Η Αμερική μπήκε, βγήκε, ξαναμπήκε και ξαναβγήκε

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Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Συμφωνία του Παρισιού μοιάζει με πολιτικό εκκρεμές.

Οι ΗΠΑ συμμετείχαν αρχικά στη συμφωνία επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Στην πρώτη προεδρία του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την αποχώρηση της χώρας. Η αποχώρηση τέθηκε τελικά σε ισχύ το 2020.

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Ο Τζο Μπάιντεν αντέστρεψε αμέσως την πορεία. Την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, στις 20 Ιανουαρίου 2021, υπέγραψε το έγγραφο επιστροφής και στις 19 Φεβρουαρίου 2021 οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ξανά επισήμως μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού. (State Department)

Και μετά επέστρεψε ο Τραμπ.

Στις 20 Ιανουαρίου 2025, με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έβαλε και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες στον δρόμο της εξόδου. Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε επισήμως στον θεματοφύλακα της συμφωνίας την απόφασή της στις 27 Ιανουαρίου 2025.

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Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου 2026, η δεύτερη αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ. (unfccc.int)

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Άρα σήμερα, τον Σεπτέμβριο του 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού.

Και ο Τραμπ δεν κρύβει τη φιλοσοφία του. Έχει επί χρόνια αμφισβητήσει ή υποβαθμίσει την κλιματική πολιτική, αντιτίθεται στις πολιτικές net zero και υποστηρίζει την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ακόμη και πριν από λίγες ημέρες επανήλθε επιτιθέμενος στις βρετανικές πολιτικές για το net zero και ζητώντας μεγαλύτερη αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας. (Reuters)

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε μάλιστα ακόμη περισσότερο: τον Ιανουάριο του 2026 ανακοίνωσε και αποχώρηση από την ίδια τη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του επικεφαλής του UN Climate Change, Σάιμον Στιλ. (unfccc.int)

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Έτσι δημιουργείται ένα παράδοξο ιστορικών διαστάσεων: μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες και ιστορικά μεγαλύτερες πηγές εκπομπών στον κόσμο απομακρύνεται από το διεθνές σύστημα κλιματικής συνεργασίας την ώρα που σχεδόν όλες οι υπόλοιπες χώρες παραμένουν μέσα.

Η Ευρώπη κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει σχεδόν την ακριβώς αντίθετη διαδρομή.

Με τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 είναι νομικά δεσμευτικός στόχος.

Η ΕΕ έχει επίσης δεσμευθεί για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990.

Και από τον Μάρτιο του 2026 υπάρχει πλέον δεσμευτικός ενδιάμεσος στόχος για μείωση 90% έως το 2040. (Climate Action)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της παραμένουν στη Συμφωνία του Παρισιού και έχουν καταθέσει από κοινού τις δεσμεύσεις τους στον ΟΗΕ. Η επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή δέσμευση προβλέπει επίσης ενδεικτική μείωση των εκπομπών κατά 66,25% έως 72,5% το 2035, στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. (Consilium)

Η Ελλάδα έχει βάλει το 2050 στον νόμο

Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλά έχει θεσπίσει και δικό της Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

Ο νόμος 4936/2022 προβλέπει μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Θέτει παράλληλα συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους: τουλάχιστον 55% μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών έως το 2030 και 80% έως το 2040, σε σχέση με το 1990. Οι εθνικοί στόχοι λειτουργούν πλέον μέσα στο ευρύτερο και νεότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο έχει ανεβάσει τον συνολικό στόχο της ΕΕ για το 2040 στο 90%. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Για την Ελλάδα, όμως, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση.

Είναι οι καύσωνες.

Είναι οι δασικές πυρκαγιές.

Είναι η λειψυδρία.

Είναι τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

Είναι η πίεση στις πόλεις, στη γεωργία, στον τουρισμό και στις ενεργειακές υποδομές.

Και είναι η Αθήνα, μια μεγαλούπολη στην οποία η θερμική επιβάρυνση συναντά το τσιμέντο, την κυκλοφορία και την έλλειψη επαρκούς αστικού πρασίνου.

Η Κύπρος επιχειρεί να γίνει κλιματικός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Κύπρου.

Όχι μόνο επειδή, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πολιτική και στη Συμφωνία του Παρισιού, αλλά επειδή επιχειρεί να αποκτήσει έναν ευρύτερο περιφερειακό ρόλο.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφίας της.

Η Κύπρος βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική — σε μία περιοχή που συγκαταλέγεται στις πλέον ευάλωτες του κόσμου στην κλιματική αλλαγή.

Η Λευκωσία έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στη λεγόμενη «κλιματική διπλωματία», με το The Cyprus Institute να έχει αναπτύξει σημαντική επιστημονική δραστηριότητα για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 διοργανώθηκε στην Κύπρο διεθνές συνέδριο για την κλιματική κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, υπό την αιγίδα του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. (Δημόσια Υπηρεσία Κύπρου)

Ακόμη σημαντικότερο ήταν αυτό που συνέβη φέτος.

Στις 8 και 9 Απριλίου 2026, στη Λευκωσία, διοργανώθηκε το διεθνές συνέδριο «Climate Action in the Eastern Mediterranean and Middle East: Regional Cooperation Empowered by Science and Innovation», στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι από άλλες χώρες, επιστήμονες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και φορείς χάραξης πολιτικής. (Δημόσια Υπηρεσία Κύπρου)

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε ένα σαφές μήνυμα: οι διεθνείς συναντήσεις για το κλίμα δεν πρέπει να περιορίζονται στον διάλογο αλλά να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Και υπάρχει ένας αριθμός που εξηγεί γιατί η Κύπρος επιμένει τόσο πολύ σε αυτή την πρωτοβουλία:

Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή θερμαίνονται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. (Δημόσια Υπηρεσία Κύπρου)

Για την Κύπρο, λοιπόν, η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο περιβαλλοντική πολιτική. Είναι ζήτημα νερού, ενέργειας, γεωργίας, πυρκαγιών, οικονομίας, ασφάλειας και τελικά γεωπολιτικής.

194 μέσα – οι ΗΠΑ έξω

Και κάπως έτσι η εικόνα του 2026 είναι εντυπωσιακή.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται μια διεθνής συμφωνία στην οποία συμμετέχουν 194 μέρη.

Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αποχωρήσει για δεύτερη φορά. Το άλλο κράτος που, σύμφωνα με το μητρώο του ΟΗΕ, παραμένει εκτός επειδή έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει τη Συμφωνία είναι η Υεμένη. (unfccc.int)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, προχωρεί προς αυστηρότερους στόχους.

Η Ελλάδα έχει θεσμοθετήσει την κλιματική ουδετερότητα.

Και η Κύπρος επιχειρεί να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση από μειονέκτημα κλιματικής ευπάθειας σε πλεονέκτημα διεθνούς συνεργασίας.

Ρύπανση: ένας επικίνδυνος φαύλος κύκλος

Και εδώ επιστρέφουμε από τη μεγάλη παγκόσμια πολιτική στην καθημερινή μας αναπνοή.

Διότι κλιματική αλλαγή και ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να μην είναι το ίδιο πράγμα, αλλά τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες πηγές.

Άνθρακας.

Πετρέλαιο.

Φυσικό αέριο.

Μεταφορές.

Βιομηχανία.

Η υπερθέρμανση δημιουργεί με τη σειρά της συνθήκες που μπορούν να κάνουν τον αέρα ακόμη χειρότερο: περισσότερο όζον κοντά στο έδαφος, μεγαλύτερες ξηρασίες, εντονότερους καύσωνες και καταστροφικότερες πυρκαγιές.

Ένας κύκλος που ξεκινά από την καμινάδα και την εξάτμιση, περνά από την ατμόσφαιρα και επιστρέφει τελικά στους πνεύμονές μας.

Γι’ αυτό οι διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα δεν είναι μια αφηρημένη διπλωματική άσκηση ανάμεσα σε προέδρους, πρωθυπουργούς και υπουργούς.

Αφορούν το πώς θα παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα.

Με τι αυτοκίνητα θα κυκλοφορούμε.

Πώς θα χτίζουμε τις πόλεις μας.

Πόσα δέντρα θα αφήσουμε όρθια.

Πόσο νερό θα έχουμε.

Και, τελικά, τι αέρα θα αναπνέουμε.

Γιατί μπορεί οι κυβερνήσεις να έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν και να βγαίνουν από διεθνείς συμφωνίες.

Από την ατμόσφαιρα, όμως, δεν μπορεί να αποχωρήσει κανείς.