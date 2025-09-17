Όλη η Ελλάδα είχε συγκινηθεί τον περασμένο Ιούνιο από την πράξη του μετανάστη Γκόγκα Λεντιάν να βουτήξει στα ορμητικά νερά του Άραχθου για να σώσει δύο παιδιά που είχαν πέσει στο ποτάμι. Τα δύο αγόρια, ηλικίας 14 και 15 ετών, ανασύρθηκαν αναίσθητα και δεν κατάφεραν να επιζήσουν παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που διακομίστηκαν. Η προσπάθεια όμως του Γκόγκα Λεριάν δεν ξεχάστηκε…

Αυτή η πράξη αυτοθυσίας, που όπως τονίζεται από την κυβέρνηση αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού, τιμήθηκε σήμερα από την Πολιτεία καθώς στον Γκόγκα Λεντιάν απονεμήθηκε η ελληνική ιθαγένεια, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.