Λόγο για έναν επιθετικό, νευρικό και βίαιο άνθρωπο κάνουν οι συγχωριανοί και η πλευρά του 23χρονου δράστη, για τον 52χρονο που δολοφονήθηκε στο γλέντι στην Κίσσαμο στα Χανιά την περασμένη Κυριακή, 26 Οκτωβρίου.

Η τοπική κοινωνία στην Κίσσαμο Χανίων παραμένει σοκαρισμένη μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου κτηνοτρόφου στην γιορτή κάστανου το απόγευμα της Κυριακής. Ο 23χρονος δράστης ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές, αναμένεται να απολογηθεί το Σάββατο, ενώ όπως έχει ήδη πει στην κατάθεσή του, πυροβόλησε το θύμα «επειδή φοβήθηκα ότι θα βγάλει όπλο πρώτος».

Ο χαρακτήρας του θύματος, σύμφωνα με μαρτυρίες στο χωριό, ήταν εκρηκτικός. Άλλες μαρτυρίες από το συγγενικό περιβάλλον θα πουν πως απλά δεν ήθελε την αδικία, από την άλλη υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν πως οι εκρήξεις του συχνά τον έφερναν σε δύσκολη θέση.

Το ίδιο υποστηρίζουν και όσοι γνωρίζουν τον 23χρονο δράστη, όπως ένας συγγενής του που μίλησε στην εκπομπή Live News,τόσο για τον νεαρό όσο και για το 52χρονο θύμα.

«Για εμάς που ξέρουμε τι άνθρωπος ήταν αυτός (ο 52χρονος), ήταν θέμα χρόνου να τον βγάλει κάποιος από τη μέση. Είχε πρόβλημα με όλο το χωριό αυτός, κανείς δεν του μιλούσε στο χωριό. Ο άνθρωπος ήταν περίεργος τύπος. Ήταν επιθετικός, ο άνθρωπος ήταν τρελός, δεν ήταν με τα καλά του. Το παιδί δεν είχε την ψυχραιμία που χρειαζόταν, που θα είχε ένας μεγαλύτερος και έμπλεξε αυτός. Το παιδί τώρα πάνω στην προσβολή της μάνας του, πάνω στον φόβο που ένιωσε ότι θα γίνει το αντίθετο από ό,τι έγινε, σου λέει καλύτερα να προλάβω εγώ» είπε ο συγγενής του 23χρονου.

«Ήταν επιθετικός, είχε ξυλοδαρμούς αρκετούς και είχε και πάρα πολλές μηνύσεις. Το ποινικό του μητρώο ήταν ξεχειλισμένο. Αυτός πήγε και μπήκε στην παρέα του μικρού και δεν έπρεπε να το κάνει. Πήγε και τσαμπουκαλεύτηκε μέσα στους άλλους, στην παρέα του πιτσιρικά που ήταν όλο το σόι εκεί πέρα. Δεν επιτέθηκε ο πιτσιρικάς. Ο πιτσιρικάς, είναι πιτσιρικάς, δεν θα σκεφτεί αυτό που θα κάνει, τώρα το σκέφτεται που είναι μέσα. Είναι μετανιωμένο, κατάλαβε την πράξη του, από εκεί και πέρα τώρα θα κάνει υπομονή, όλοι θα κάνουν υπομονή», τόνισε.

«Ο πατέρας του δολοφόνου και (το θύμα) κάνανε πάρα πολύ παρέα και μεγαλώσανε μαζί. Δεν είχαν διαφορές. Το τι ακούγονται τώρα, συνέχεια, κατηγορίες, είναι υπέρ τους για να δούνε πώς θα τα βγάλουνε πέρα. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Κατέβηκε κάτω στην πλατεία για να πιούνε ένα ποτηράκι κρασί και ετοίμαζε η μεγάλη κόρη στο σπίτι για την γιορτή, “ετοίμασα, ετοίμασα, καθάρισα το σπίτι, ετοίμασα” μου λέει “να φέρουν το φέρετρο ή να φτιάξω να φάμε για την γιορτή του”», αποκάλυψε με τη σειρά του συγγενής του 52χρονου θύματος.

Φόβος για βεντέτα

Δράστης και θύμα είχε σχετικά μακρινή συγγένεια, αφού φέρουν και το ίδιο επίθετο. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο τους είχαν από παλιά αντιπαραθέσεις, πιθανόν για περιουσιακά. Συγγενής και των δύο μίλησε από την πλευρά του στο Live News, και ευχήθηκε η υπόθεση να μην εξελιχθεί σε βεντέτα.

«Είχανε από παλιά, είχαν περιουσιακά και τέτοια και τσακωνόντουσαν. Τον πιτσιρικά τον είχε σαν οικογένεια. Από τη μία ήθελε να τον προστατέψει, από την άλλη ήθελε να τον πειράξει. Κάπου κοντραριστήκαν στα λόγια, κοντραριζόντουσαν. Του έδωσε μία φορά ένα χαστούκι», ανέφερε ο συγγενείς θύματος και δράστη.

Και συμπλήρωσε: «Προχθές στην γιορτή του κάστανου καθόταν ο πιτσιρικάς με την παρέα του και πήγε (το θύμα) στην παρέα αλλά ήταν πιωμένοι και οι μεν και οι δε και κάτι του είπε εκεί και νόμιζε ότι… Έκανε μία απότομη κίνηση και νόμιζε ότι πάει να βγάλει πιστόλι (το θύμα) και ο πιτσιρικάς τράβηξε το δικό του και τον σκότωσε. Το θέμα είναι να μην προχωρήσει το πράγμα και από την μία πλευρά και από την άλλη. Να μην χωριστούμε στα 2 και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Εύχομαι να μην προχωρήσει».

Ο δικηγόρος του 23χρονου δράστη, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στο Live News, επισήμανε πως ο εντολέας του έχει ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

