Πλημμυρισμένοι δρόμοι και πεσμένα δέντρα είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που προκάλεσε η έντονη νεροποντή που έπληξε απο το πρωί της Δευτέρας την Αττική και ιδίως τα νότια προάστια. Μια μικρή κατολίσθηση σημειώθηκε στα Μέγαρα, όπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση μηχανημάτων αποκαταστάθηκε γρήγορα η κυκλοφορία στο 48χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα. Οι εικόνες είναι από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Σε «λίμνη» μετατράπηκαν και αρκετοί δρόμοι με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην παραλιακή και τη Χαμοστέρνας. Τα προβλήματα από τον όγκο νερού πλήμμύρισε τη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Προφήτου Ηλία και με την οδό Βενεζουέλας με τα οχήματα να διασχίζουν τα νερά με δυσκολία και τους πεζούς να προσπαθουν να μη βραχούν από τα διερχόμενα οχήματα.