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Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και χαρακτηρίζει τη σύλληψή της άδικη, επικαλούμενη την επαγγελματική της ιδιότητα.

Οι αστυνομικές αρχές ακινητοποίησαν το όχημα της γυναίκας αφού έσπασαν το τζάμι, καθώς η οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των περιπολικών.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική πτέρυγα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο για περαιτέρω εξέταση.

Η πλευρά της γυναίκας επιμένει ότι δεν υπήρξε υπέρβαση ορίου ταχύτητας, ενώ η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος της.

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Τη δική της εκδοχή για την επεισοδιακή καταδίωξη και τη σύλληψή της στη λεωφόρο Συγγρού παρουσίασε η 50χρονη γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Μιλώντας στο Mega, η γυναίκα αρνήθηκε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, υποστήριξε ότι δεν οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και χαρακτήρισε άδικη τη σύλληψή της. Μάλιστα, προχώρησε σε δηλώσεις που προκαλούν αίσθηση, υποστηρίζοντας ότι η επαγγελματική και επιστημονική της ιδιότητα την καθιστά «ιεραρχικά ανώτερη» από τους αστυνομικούς.

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«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 50χρονη επιμένει επίσης ότι διαθέτει μεγάλη οδηγική εμπειρία και απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί επικίνδυνης οδήγησης.

«Στον δρόμο δεν είχα αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Είμαι χρόνιος οδηγός και έμπειρη οδηγός», δήλωσε.

Το βίντεο της καταδίωξης και η επεισοδιακή σύλληψη

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που έφερε στο κράνος του ένας διερχόμενος μοτοσικλετιστής. Στο βίντεο αποτυπώνεται η κινητοποίηση της Αστυνομίας, με τρία περιπολικά της Άμεσης Δράσης και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ να εισέρχονται στη λεωφόρο Συγγρού από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Παρά τη χρήση σειρήνων και φάρων, η οδηγός δεν σταμάτησε, ενώ σε κάποια στιγμή περιπολικό κινήθηκε μπροστά από το αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να περιορίσει την ταχύτητά της.

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Τελικά, το όχημα ακινητοποιήθηκε και περικυκλώθηκε από οκτώ αστυνομικούς. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο, οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να ανοίξουν τις πόρτες, διαπιστώνοντας ότι ήταν κλειδωμένες. Στη συνέχεια, ένας αστυνομικός έσπασε με το γκλοπ το τζάμι του αυτοκινήτου, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό και να προχωρήσουν στη σύλληψη της γυναίκας.

Η ίδια περιγράφει τη στιγμή ως ιδιαίτερα σοκαριστική και εκφράζει παράπονα για τη συμπεριφορά των αστυνομικών.

«Ζήτησα να περάσω από ιατροδικαστή και δεν δέχτηκαν. Μου είπαν ότι δεν μπορούν. […] Μου φόρεσαν χειροπέδες όταν με έβγαλαν έξω κατευθείαν. Ήταν πάρα πολλοί. Φαίνεται και από τη φωτογραφία πόσοι ήταν», υποστήριξε.

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Η νοσηλεία στον Ευαγγελισμό και η μεταφορά στο Δρομοκαΐτειο

Μετά την αρχική ιατρική εξέταση, η 50χρονη παρέμεινε για νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Όπως περιγράφει η ίδια, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αστυνομικό όχημα σε δύο διαφορετικά αστυνομικά τμήματα, προτού οδηγηθεί τελικά στο Δρομοκαΐτειο.

«Μετά με έβαλαν σε ένα άλλο αστυνομικό όχημα. Μου έκαναν σωματική έρευνα και μετά το αυτοκίνητο αυτό με πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά από εκεί σε άλλο αστυνομικό τμήμα και μετά με οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο», ανέφερε.

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Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ ο δικηγόρος της αναφέρει ότι δεν υπήρχε σχετικό ιστορικό.

Η 50χρονη αναφέρθηκε και στο ζήτημα της καταγραφής της διαδρομής της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν κάμερες στη λεωφόρο Συγγρού που να μπορούν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς περί υπερβολικής ταχύτητας.

«Ρώτησα αν υπάρχουν κάμερες. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν κάμερες στη Συγγρού αυτήν τη στιγμή για να βεβαιωθεί αυτό το οποίο λέω, ότι δεν έτρεχα με υπερβολική ταχύτητα», δήλωσε.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα είχε ξεκινήσει τη διαδρομή της από τη Δάφνη και ακινητοποιήθηκε τελικά στη λεωφόρο Συγγρού.

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Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

«Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας και ιεραρχικά ανώτερη»

Κλείνοντας τις δηλώσεις της στο Mega, η 50χρονη αναφέρθηκε στις σπουδές και την επαγγελματική της ιδιότητα, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί, κατά την άποψή της, δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της απείθειας.

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«Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, είμαι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Management σε διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι τίτλος ASPHER ο τίτλος που έχω. Είμαι ουσιαστικά ανώτερη γενικά. Και μόνο ως επιστήμονας είμαι ιεραρχικά ανώτερη και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απείθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.