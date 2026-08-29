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Παράλληλα, πολλοί ταξιδιώτες συνεχίζουν τις αναχωρήσεις τους προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, επιλέγοντας να παρατείνουν τις αποδράσεις τους.

Οι αφίξεις των πλοίων στον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο παραμένουν πυκνές, με χιλιάδες επιβάτες να ολοκληρώνουν το ταξίδι τους.

Ενώ για τους περισσότερους η επιστροφή σηματοδοτεί την έναρξη των επαγγελματικών υποχρεώσεων, αρκετοί εκδρομείς προγραμματίζουν νέες αποδράσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο.

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Σταδιακά επιστρέφουν στην καθημερινότητα οι εκδρομείς του Αυγούστου, με το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα να ανεβάζει αισθητά την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τα πλοία καταφτάνουν με εκατοντάδες ταξιδιώτες που ολοκληρώνουν τις διακοπές τους, την ώρα που άλλοι επιμένουν… καλοκαιρινά και ετοιμάζουν βαλίτσες για μια τελευταία απόδραση στα νησιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, με ταξιδιώτες να επιστρέφουν από τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αλλά και επιβάτες να συρρέουν στις πύλες για να επιβιβαστούν στα πλοία. Δεν έλειψαν, μάλιστα, και οι καθυστερημένοι, που έφτασαν στο λιμάνι όταν το πλοίο τους είχε ήδη λύσει κάβους.

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Με γεμάτα πλοία η επιστροφή από την Κρήτη

Λίγο μετά τις 6 το πρωί κατέπλευσαν στον Πειραιά τα πλοία από την Κρήτη, μεταφέροντας μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που ολοκλήρωσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Για πολλούς, η επιστροφή στην πρωτεύουσα σηματοδοτεί και την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η διάθεση όσων έφτασαν νωρίς το πρωί ήταν εμφανώς πιο συγκρατημένη, καθώς μετά τις ημέρες ξεκούρασης τους περιμένει ξανά η καθημερινότητα.

Το λιμάνι, ωστόσο, δεν κινείται μόνο σε ρυθμούς επιστροφής. Οι αναχωρήσεις συνεχίζονται κανονικά, με αρκετούς ταξιδιώτες να αρνούνται να πουν «αντίο» στο καλοκαίρι.

Από τον Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι και Ύδρα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κινητικότητα στην πύλη Ε8 του Πειραιά, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Αίγινα, Αγκίστρι, Ύδρα και οι υπόλοιποι κοντινοί προορισμοί αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν ακόμη και ένα Σαββατοκύριακο για μια τελευταία βουτιά πριν από την επιστροφή στην πόλη.

Και για κάποιους, πάντως, το τέλος Αυγούστου δεν σημαίνει και το τέλος των διακοπών. Αντίθετα, υπάρχουν ταξιδιώτες που έχουν ήδη προγραμματίσει δεύτερη απόδραση μέσα στον Σεπτέμβριο, ποντάροντας στον καλό καιρό και στις πιο ήπιες συνθήκες που επικρατούν συνήθως στα νησιά εκείνη την περίοδο.

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«Μέχρι τις 10-15 Σεπτεμβρίου είναι καλοκαίρι», λένε χαρακτηριστικά αρκετοί εκδρομείς, που δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τόσο εύκολα πίσω τους τη θάλασσα και τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Οι αριθμοί της επιστροφής

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της κίνησης των τελευταίων ημερών.

Χθες, στα λιμάνια της Αττικής επέστρεψαν:

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Πειραιάς: 24.031 επιβάτες

24.031 επιβάτες Αργοσαρωνικός: 7.746 επιβάτες

7.746 επιβάτες Ραφήνα: 8.047 επιβάτες

8.047 επιβάτες Λαύριο: 2.917 επιβάτες

Την ίδια ημέρα, από τα λιμάνια αναχώρησαν:

Πειραιάς: 13.658 επιβάτες

13.658 επιβάτες Αργοσαρωνικός: 9.833 επιβάτες

9.833 επιβάτες Ραφήνα: 7.461 επιβάτες

7.461 επιβάτες Λαύριο: 3.491 επιβάτες

Για σήμερα, οι εκτιμήσεις για τις αναχωρήσεις διαμορφώνονται σε:

Πειραιάς: περίπου 11.000 επιβάτες

περίπου 11.000 επιβάτες Αργοσαρωνικός: 5.314 επιβάτες

5.314 επιβάτες Ραφήνα: 4.025 επιβάτες

4.025 επιβάτες Λαύριο: 1.373 επιβάτες

25 αφίξεις στον Πειραιά – Αυξημένη η κίνηση και σε Ραφήνα και Λαύριο

Σε επίπεδο δρομολογίων, σήμερα αναμένονται 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και στα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού.

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Στη Ραφήνα αναμένεται να καταπλεύσουν 18 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια επιστροφής.

Η σημερινή και η αυριανή ημέρα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την επιστροφή των τελευταίων αδειούχων. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά τόσο στα λιμάνια όσο και στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν στην Αθήνα.

Βεβαίως — θα το έκανα λίγο πιο «ζωντανό» και δημοσιογραφικό, με πιο δυνατό κλείσιμο:

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Το καλοκαίρι δεν τελειώνει στις 31 Αυγούστου

Και μπορεί ο Αύγουστος να φτάνει στο τέλος του, όμως για αρκετούς οι διακοπές μόλις τώρα αρχίζουν. Κάθε χρόνο δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να πάρουν την άδειά τους μετά την κορύφωση του καλοκαιριού, με τον Σεπτέμβριο να κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους.

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Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο καλός καιρός κρατούν ανοιχτή την πόρτα των καλοκαιρινών αποδράσεων. Οι παραλίες παραμένουν γεμάτες, τα νησιά εξακολουθούν να αποτελούν δημοφιλή προορισμό και μια βουτιά τον Σεπτέμβριο μοιάζει για πολλούς ο ιδανικός τρόπος να παρατείνουν το καλοκαίρι.

Για τους περισσότερους, βέβαια, η επιστροφή από τις διακοπές σημαίνει επιστροφή στη δουλειά, στις υποχρεώσεις και στους ρυθμούς της πόλης. Για κάποιους άλλους, όμως, σημαίνει απλώς… αντίστροφη μέτρηση μέχρι την επόμενη απόδραση.

Η Αθήνα αρχίζει να γεμίζει ξανά, οι δρόμοι αποκτούν σταδιακά την κίνηση που είχαν πριν από τις διακοπές και τα λιμάνια υποδέχονται τους τελευταίους αδειούχους του Αυγούστου.

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Το ημερολόγιο μπορεί να γράφει 31 Αυγούστου, όμως το καλοκαίρι δεν υπακούει πάντα στις ημερομηνίες. Για όσους έχουν τη δυνατότητα να φύγουν ξανά, ο Σεπτέμβριος μπορεί να κρύβει ακόμη μία τελευταία βουτιά, ένα ακόμη ταξίδι και λίγες ημέρες μακριά από την καθημερινότητα.