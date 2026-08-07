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Οι λιμενικές αρχές έχουν προγραμματίσει συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο για 129.201 ταξιδιώτες.

Ο Πειραιάς συγκεντρώνει το 73% της συνολικής κίνησης, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιβατών με την προσθήκη των δρομολογίων προς τον Αργοσαρωνικό.

Οι αρχές προτρέπουν τους εκδρομείς να προσέρχονται έγκαιρα στους λιμένες για την ομαλή επιβίβαση, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού κατά τις ημέρες αιχμής.

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Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η επιβατική κίνηση στα 3 μεγαλύτερα λιμάνια της Αττικής κατά το τριήμερο από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου, καθώς κορυφώνεται η θερινή έξοδος των εκδρομέων προς τα νησιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών, από τους λιμένες Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 129.201 ταξιδιωτών. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ακόμη τα δρομολόγια και η επιβατική κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον συνολικό αριθμό των αναχωρούντων.

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Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται την Κυριακή, όταν μόνο από τα τρία λιμάνια εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 44.928 επιβάτες, ενώ το Σάββατο αναμένονται 44.720 επιβάτες και την Παρασκευή 39.553 επιβάτες.

Πειραιάς

Ο Πειραιάς διατηρεί, όπως κάθε χρόνο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν το 73% της συνολικής επιβατικής κίνησης του τριημέρου.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 7 Αυγούστου: 23 δρομολόγια – 27.968 επιβάτες.

Σάββατο 8 Αυγούστου: 25 δρομολόγια – 31.392 επιβάτες.

Κυριακή 9 Αυγούστου: 23 δρομολόγια – 34.441 επιβάτες.

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Συνολικά, από τον μεγαλύτερο λιμένα της χώρας θα πραγματοποιηθούν 71 αναχωρήσεις, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 93.801 ταξιδιωτών.

Ραφήνα

Η Ραφήνα παρουσιάζει επίσης αυξημένη κίνηση, εξυπηρετώντας κυρίως προορισμούς των Κυκλάδων και της Εύβοιας.

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Αναλυτικά:

Παρασκευή 7 Αυγούστου: 16 δρομολόγια – 7.685 επιβάτες.

Σάββατο 8 Αυγούστου: 14 δρομολόγια – 9.700 επιβάτες.

Κυριακή 9 Αυγούστου: 15 δρομολόγια – 7.320 επιβάτες.

Συνολικά, από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 45 αναχωρήσεις, με 24.705 επιβάτες.

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Λαύριο

Στο λιμάνι του Λαυρίου η κίνηση παραμένει σταθερή, εξυπηρετώντας κυρίως προορισμούς των Κυκλάδων και του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Αναλυτικά:

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Παρασκευή 7 Αυγούστου: 12 δρομολόγια – 3.900 επιβάτες.

Σάββατο 8 Αυγούστου: 8 δρομολόγια – 3.628 επιβάτες.

Κυριακή 9 Αυγούστου: 11 δρομολόγια – 3.167 επιβάτες.

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Συνολικά, από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 31 αναχωρήσεις, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 10.695 ταξιδιωτών.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στους λιμένες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, καθώς η αυξημένη κίνηση των εκδρομέων του Αυγούστου απαιτεί έγκαιρη προσέλευση για την ομαλή επιβίβαση.

Με την ενσωμάτωση και των στοιχείων του Αργοσαρωνικού, η συνολική επιβατική κίνηση του τριημέρου αναμένεται να καταγράψει ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

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Γεμάτα αναχωρούν τα ΚΤΕΛ

Αυξημένη είναι την ίδια ώρα και η κίνηση στα ΚΤΕΛ.

Από τις 07:00 το πρωί πραγματοποιούνται πυκνά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, σε αρκετές περιπτώσεις ανά μία ώρα, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα ενταθεί ακόμη περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν αναμένεται να κορυφωθεί το νέο κύμα αναχωρήσεων.

Για αρκετούς ταξιδιώτες, τα υπεραστικά λεωφορεία παραμένουν μια πιο οικονομική επιλογή για ολιγοήμερες αποδράσεις εκτός Αττικής.

Ουρές και αναμονή στους Ευζώνους

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα βόρεια σύνορα της χώρας, με ουρές οχημάτων να έχουν σχηματιστεί στο Τελωνείο Ευζώνων.

Στην έξοδο, η αναμονή ξεπερνά κατά διαστήματα τα 20 με 25 λεπτά, παρά την αναστολή των βιομετρικών ελέγχων.

Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας έχουν ανοίξει 11 πύλες εισόδου, ωστόσο η αυξημένη ροή οχημάτων εξακολουθεί να προκαλεί καθυστερήσεις.

Από τις αρχές Αυγούστου ο αριθμός των διελεύσεων έχει ξεπεράσει τις 45.000, καθώς σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών από χώρες των Βαλκανίων επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρνές διακοπές του.