Άσχημα είναι τα νέα για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς οι φόβοι μετά τον χθεσινό σοκαριστικό τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώθηκαν.
Ο διεθνής Έλληνας σέντερ χάνει το υπόλοιπο της σεζόν που μόλις ξεκίνησε, μιας και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Τούρκων, ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στους οκτώ μήνες.
Ο Έλληνας σέντερ είχε μια ιδιαίτερα άσχημη πτώση, περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, σε φάση που επιχείρησε να ολοκληρώσει ένα alley-oop κάρφωμα. Η προσγείωσή του στο παρκέ ήταν άτσαλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο.
Ο Παπαγιάννης αποχώρησε δακρυσμένος από το γήπεδο με φορείο, έχοντας καταλάβει ότι ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός, κάτι που, δυστυχώς, επιβεβαίωσε η ετυμηγορία των γιατρών.
Ο Έλληνας ψηλός αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια της Euroleague, μετρώντας 2,2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,0 ασίστ μέσο όρο σε 14’46” που πατούσε στο παρκέ.
Παράλληλα, η Εφές ενημέρωσε και για τον τραυματισμό του Ερκάν Οσμάνι, που έβγαλε τον ώμο του στο πρώτο τρίλεπτο του παιχνιδιού. Ο Τούρκος φόργουορντ θα απουσιάσει από τα παρκέ για διάστημα τριών εβδομάδων, μετά τον τραυματισμό του στον αριστερό του ώμο.