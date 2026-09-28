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Οι δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν ένα προστατευόμενο ζαρκάδι πάνω στο οδόστρωμα, ενώ οι σφαίρες πέρασαν σε απόσταση λίγων μέτρων από το αυτοκίνητο του μάρτυρα.

Οι υπαίτιοι απομακρύνθηκαν από το σημείο αμέσως μόλις έγιναν αντιληπτοί από τον οδηγό, ο οποίος δεν τραυματίστηκε παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Ο μάρτυρας κατέθεσε επίσημη καταγγελία στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία του με το αρμόδιο Δασαρχείο για το συμβάν.

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Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον δρόμο Τόρνου – Προυσού στην Ευρυτανία, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο βρέθηκε στο στόχαστρο κυνηγών που φέρονται να επιδίδονταν σε παράνομο κυνήγι. Όπως καταγγέλλει σοκαρισμένος αυτόπτης μάρτυρας στο LamiaReport, οι σφαίρες πέρασαν σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το όχημά του.

«Στα πέντε μέτρα μπροστά μου οι σφαίρες, αν χτυπούσαν το αυτοκίνητο θα έπεφτα στον γκρεμό», περιγράφει, μεταφέροντας τις δραματικές στιγμές που έζησε.

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Ασυνείδητοι λαθροθήρες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν προστατευόμενο ζαρκάδι κυριολεκτικά πάνω στο οδόστρωμα, σε σημείο διέλευσης οχημάτων μεταξύ Τόρνου και Προυσού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο και τη ζωή διερχόμενου πολίτη.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 08:45 το πρωί, ώρα κατά την οποία υπάρχει κίνηση στην περιοχή λόγω και της μεγάλης επισκεψιμότητας που καταγράφει ο ιστορικός Προυσός.

«Λίγο περισσότερο να έτρεχα, θα βρισκόμουν στην ακτίνα βολής τους»

Ο οδηγός, εμφανώς σοκαρισμένος από το πώς γλίτωσε στο παρά πέντε, περιγράφει στο LamiaReport τα δραματικά δευτερόλεπτα:

«Ευτυχώς που είχα ανοιχτό το παράθυρο, γιατί άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και πάτησα αμέσως φρένο. Το περιστατικό εξελίχθηκε στα 5 με 6 μέτρα μπροστά μου! Λίγο περισσότερο να έτρεχα, θα βρισκόμουν και εγώ ακριβώς μέσα στην ακτίνα βολής τους.

Στα δεξιά μου υπάρχει μεγάλος γκρεμός. Αν πετύχαιναν είτε εμένα είτε το αυτοκίνητο, το όχημα θα κατέληγε στη χαράδρα και μετά όλοι θα μιλούσαν για κακιά στιγμή, λάθος χειρισμό ή ακόμα και αυτοκτονία!»

Πηγή: iSTOCK

Έφυγαν από το σημείο μόλις έγιναν αντιληπτοί

Όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας, οι κυνηγοί απομακρύνθηκαν από την περιοχή αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επαφή μαζί του.

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Αμέσως μετά το περιστατικό, προσπάθησε να ενημερώσει το αρμόδιο Δασαρχείο, χωρίς όμως να καταφέρει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά. Έτσι, απευθύνθηκε στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, όπου κατέθεσε επίσημα την καταγγελία του για το συμβάν.

«Δυστυχώς το κακό έχει παραγίνει. Γινόμαστε μάρτυρες παράνομου κυνηγιού ζαρκαδιού, το οποίο διεξάγεται ακόμη και μέρα μεσημέρι, δίπλα στον Προυσό και σε δρόμους όπου κινούνται πολίτες και επισκέπτες», σημειώνει ο καταγγέλλων.

Ο ίδιος επισημαίνει την ανάγκη τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, τονίζοντας:

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«Υπάρχουν νόμοι και σαφή όρια για το κυνήγι. Υπάρχουν θηρεύσιμα είδη, τι τους έφταιξε το ζαρκάδι; Και το σημαντικότερο: οφείλουν να περιορίζονται βαθιά μέσα στο δάσος και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές».

(Με πληροφορίες από LamiaReport)

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