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Απρόσμενο και αγχωτικό ήταν το θέαμα που αντίκρισαν θαμώνες σε ταβέρνα της Νότιας Εύβοιας, όταν ένα φίδι εμφανίστηκε στον χώρο όπου βρίσκονταν τα τραπέζια και άρχισε να κινείται ανάμεσα στα πόδια των πελατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η ταβέρνα ήταν κανονικά σε λειτουργία και ο κόσμος απολάμβανε το φαγητό του. Το φίδι, όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφηκε, κινήθηκε στο δάπεδο και πέρασε κάτω από τα τραπέζια, προκαλώντας αναστάτωση και έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος του φιδιού, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό κάποιου από τους θαμώνες.

Πηγή: evima.gr