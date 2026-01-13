Στις 12/01/2026, εξαφανίστηκε από το Μαρούσι Αττικής, ο Γεώργιος Κοτσαύτης, 25 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεώργιου Κοτσαύτη σήμερα στις 13/1/26 και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και την δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ. Ο Γεώργιος Κοτσαύτης έχει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας, Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.

Εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι: Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 12/01/2026, εξαφανίστηκε από το Μαρούσι Αττικής, ο Γεώργιος Κοτσαύτης, 25 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεώργιου Κοτσαύτη σήμερα στις 13/1/26 και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και την δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ. Ο Γεώργιος Κοτσαύτης έχει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας, Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.