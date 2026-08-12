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Εξηγήσεις για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου δίνουν σήμερα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του.

Ο χειριστής παρουσιάστηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στην ΑΠΑ, προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό στη Μήλο. Στη συνέχεια, χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου ζήτησαν -μέσω του δικηγόρου τους- ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν.

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Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την επίμαχη προσγείωση η οποία αν και θα γινόταν στην περιοχή Αλυκές, κατέληξε σο Σαρακήνικο.

Η κατεπείγουσα έρευνα που διέταξε ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.