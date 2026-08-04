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Οι αρχές όρισαν τρεις ειδικούς πραγματογνώμονες και συλλέγουν καταθέσεις και οπτικό υλικό, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο με τη χρήση drone.

Η έρευνα για το αεροπορικό σκέλος του συμβάντος εμπίπτει στην αρμοδιότητα της αμερικανικής Federal Aviation Authority, καθώς τα ελικόπτερα φέρουν αμερικανικό νηολόγιο και εκτελούσαν αεροπυρόσβεση.

Ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής του δεύτερου ελικοπτέρου κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος λίγο πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες, διασωθέντες από το περιστατικό.

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Φωτογραφικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το ΕΡΤnews δείχνουν το δεύτερο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Ψάθα και παραδόθηκε στις φλόγες.

Πρόκειται για το ελικόπτερο μέσα από το οποίο βγήκαν ζωντανοί ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής του. Και οι δύο κατάφεραν να βγουν από αυτό λίγο πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

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Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση ανατέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών λόγω του ότι υπάρχουν θάνατοι, αλλά θα διερευνηθούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία που θα περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του τραγικού συμβάντος, προκειμένου να φωτιστούν οι αιτίες της σύγκρουσης και αν υπάρχουν ευθύνες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας η δικογραφία θα παραδοθεί στον εισαγγελέα.

Η πορεία των ερευνών

Στο πλαίσιο αυτό, θα οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες από την αστυνομία, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους για το δυστύχημα, ο καθένας στο αντικείμενό του, και τα οποία θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία, ενώ θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί το οπτικό ή οποιοδήποτε υλικό υπάρχει για τη σύγκρουση.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από αστυνομικές πηγές, παράλληλες έρευνες μπορούν να κάνουν και άλλες υπηρεσίες, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους και το αντικείμενό τους, αλλά οι επίσημες απαντήσεις για τις αιτίες των δύο θανάτων θα δοθούν από το πόρισμα της αστυνομικής έρευνας.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, σήμερα έγινε αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, με τη συνδρομή drone.

Συγκεκριμένα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, με επικεφαλής τον διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

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Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας.

Η ΔΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

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Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες στη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος και για να λυθεί κάθε σύγχυση, πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφεραν τα εξής:

Το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος των 2 ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond (η οποία τα έχει μισθώσει στο ελληνικό κράτος), που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα ελικόπτερα έχουν αμερικανικό νηολόγιο.

Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες.

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Οι πηγές του υπουργείου τονίζουν ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από τη διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ., στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του δυστυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

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