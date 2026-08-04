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Ακόμα και μη επανδρωμένο αεροσκάφος χρησιμοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κατά την αυτοψία τους στον χώρο συντριβής των δύο ελικοπτέρων κοντά στην Ψάθα.

Στόχος των πυροσβεστών είναι να αποτυπώσουν με κάθε λεπτομέρεια το σημείο και να βοηθήσουν στη διερεύνηση των αιτιών.

Παράλληλα, οι δικαστικοί λειτουργοί της Θήβας, που χειρίζονται την υπόθεση σύλληψης των κατηγορουμένων για την έναρξη τής φωτιάς στο Καλαμάκι Βοιωτίας, ζήτησαν τα στοιχεία προκειμένου να αποφασίσουν εάν πρέπει να διευρύνουν το κατηγορητήριο σε βάρος τους και, εκτός από τον εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως, να τους ασκηθεί δίωξη και για ανθρωποκτονία.

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Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η αυτοψία των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία συνοδεύει ειδικός δικαστικός πραγματογνώμονας.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους, αλλά και από ειδικούς στα πτητικά μέσα, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία που θα σχηματίσουν μαζί με τα αποτελέσματα από τα αποκαλούμενα “μαύρα” κουτιά, τις συσκευές καταγραφής των συνομιλιών των επιβαινόντων, των συνομιλιών με το συντονιστικό ελικόπτερο τής Πυροσβεστικής, αλλά και των δεδομένων του κινητήρα κάθε ελικοπτέρου.