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Σχετικά καλά τα πήγε η Φαίη Σκορδά στην πρεμιέρα της εκπομπή της απέναντι στον κυρίαρχο της μετά πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου Νίκο Μάνεση( Alpha).

Η λαμπερή παρουσιάστρια έκανε διψήφια νούμερα τηλεθέασης στο γενικό σύνολο του κοινού με μέσο όρο 11.9 % έναντι 16.9 % του Νίκου Μάνεση.

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Αντίθετα στο λεγόμενο εμπορικό κοινό 18-54 δεν τα κατάφερε κάνοντας μέσο όρο 8.6 % έναντι 14.6% του Μάνεση.

Για να μην την αδικήσουμε όμως θα πρέπει να πούμε ότι η ώρα αυτή είναι τόσο πολύ δύσκολη για τον ant1 λόγω της κυριαρχίας του Νίκου Μάνεση που την περυσινή χρονιά «κόπηκαν»δύο εκπομπές μια στο πρώτο και μια στο δεύτερο εξάμηνο.

Φέτος η όμορφη και λαμπερή Φαίη ξεκινά τη δική της προσπάθεια και φαίνεται ότι θα καταφέρει να ανεβάσει τα νούμερα σε όλα τα κοινά καθώς ο αντ1 θα της δώσει όλο το χρόνο όπως λένε τα στελέχη του.