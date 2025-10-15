Φιλανθρωπική Εκδήλωση του Σωματείου ΕΛΙΖΑ για την ενίσχυση των Νοσοκομειακών Μονάδων Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών - Χριστίνα Κυριακοπούλου Ιλεάνα Μακρή Μαρίνα Καρέλλα Μαρίτσα Τραυλού Ιωάννα Βενέτη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στα Μεζεκλίκια της Λαχαναγοράς εκδήλωση του Σωματείου ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, με στόχο την ενίσχυση των Νοσοκομειακών Μονάδων Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών.

Περισσότεροι από 120 υποστηρικτές, φίλοι και μέλη του Σωματείου συμμετείχαν σε μια ζεστή βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό, από την οποία συγκεντρώθηκαν σημαντικοί πόροι για τη φροντίδα παιδιών και ευάλωτων οικογενειών που υποστηρίζονται από τις Μονάδες.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, όντας ομιλητής στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στα επίσημα στοιχεία της UNICEF, αλλά και στην τεράστια σημασία της πρόληψης. «Ένα στα τέσσερα παιδιά παγκοσμίως υφίσταται σωματική κακοποίηση.

Στη χώρα μας, ετησίως, 7.500 παιδιά κάτω των 5 ετών υφίστανται κάποιας μορφής κακοποίησης …Γι’ αυτό και η πρόληψη πρέπει να αναδειχθεί ως το κυρίαρχο σημείο αναφοράς».

Σήμερα λειτουργούν πέντε Μονάδες – 2 σε Αττική (Β’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ – Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” και Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ – ΠΓΝ Αττικόν), Θεσσαλονίκη (Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου), Αλεξανδρούπολη (Παιδιατρική Κλινική ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξ/πολης) και Πάτρα (Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Πατρών), προσφέροντας έγκαιρη ανίχνευση, αξιολόγηση και φροντίδα παιδιών με υποψία κακοποίησης.

Το ΕΛΙΖΑ ευχαριστεί όλους όσοι έδωσαν το παρών στη χθεσινή βραδιά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών.