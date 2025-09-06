Βίντεο από εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιλέκτων της ΔΕΠ (Διοίκηση Ειδικού Πολέμου) έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Στο βίντεο οι καταδρομείς φαίνονται να πραγματοποιούν ασκήσεις πάνω σε εύρος αντικειμένων, όπως ο αγώνας εκ του συστάδην και οι βολές μάχης ταχείας αντίδρασης. Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις σε αστικά περιβάλλοντα/ κλειστούς χώρους είναι μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει ένας μαχητής- μια πρόκληση που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη σύγχρονη εποχή, όπως δείχνουν και οι πολεμικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών ανά την υφήλιο- τόσο λόγω της αύξησης του μεγέθους των πόλεων, όσο και λόγω της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών.