Μια κινηματογραφική διαδρομή στη Δυτική Πελοπόννησο κερδίζει τις εντυπώσεις και προκαλεί αυθόρμητα επιφωνήματα θαυμασμού, είτε τη ζεις πίσω από το τιμόνι είτε την παρακολουθείς από ψηλά. Σε μια εποχή όπου οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι «καταπίνουν» αποστάσεις και χρόνο, υπάρχουν ακόμα δρόμοι που σε προσκαλούν να κόψεις ταχύτητα και να απολαύσεις τη διαδρομή.

Ένας από αυτούς διασχίζει το Δρυόδασος της Φολόης, το μοναδικό δάσος βελανιδιών στα Βαλκάνια και ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της χώρας. Τον χειμώνα το σκηνικό αποκτά ιδιαίτερη ένταση: το κοντράστ φυλλοβόλων και αειθαλών δέντρων, το παιχνίδι φωτός και σκιάς και οι βελανιδιές που σχηματίζουν φυσικό τούνελ δημιουργούν μια εμπειρία γαλήνης και δέους.

Advertisement

Advertisement

Το δάσος εκτείνεται σε περίπου 42.000 στρέμματα και φιλοξενεί εκατομμύρια βελανιδιές, πολλές ύψους έως 20 μέτρων. Είναι το νοτιότερο δρυόδασος της Ευρώπης, ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000, και συνδέεται μυθολογικά με τον Κένταυρο Φόλο.

Η διαδρομή αποτελεί ιδανική χειμερινή απόδραση, σε κοντινή απόσταση από την Αρχαία Ολυμπία και τα ορεινά χωριά της Ηλείας. Ένας δρόμος που δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε στιγμές.

Πηγή Video UpStories