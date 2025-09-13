Νέα εξάρτυση, αναβαθμισμένο τυφέκιο G3, νέο κράνος, στολή παραλλαγής προσαρμοσμένη στα δεδομένα του σημερινού περιβάλλοντος και άλλα στοιχεία περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Σύγχρονος Μαχητής», για αναβάθμιση του εξοπλισμού του Έλληνα στρατιώτη, που παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην 89η ΔΕΘ.

Η διαφορά με τον «παραδοσιακό» εξοπλισμό του Έλληνα στρατιώτη είναι εμφανής με την πρώτη ματιά- και γίνεται καλύτερα αντιληπτή εάν φορέσει κανείς τη ζώνη, την εξάρτυση και το κράνος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η απόχρωση της παραλλαγής είναι πιο ανοιχτόχρωμη, με το γαιώδες να επικρατεί σε σχέση με το πράσινο: Ο λόγος είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον (λόγω της κλιματικής αλλαγής) των θεάτρων επιχειρήσεων όπου θα κληθούν να δράσουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις- αν και στα μάτια όσων έχουν υπηρετήσει οι αποχρώσεις αυτές θυμίζουν πολύ το πώς γίνεται η στολή του στρατιώτη όταν «παλιώνει», η αναβάθμιση της στολής δεν είναι μόνο «επιφανειακή», αλλά χαρακτηρίζεται και από καλύτερη ποιότητα του υλικού κατασκευής της. Το κράνος κέβλαρ είναι αισθητά ελαφρύτερο από το «παραδοσιακό» κράνος που γνωρίζουμε όλοι, ενώ η ζώνη και η εξάρτυση είναι πολύ πιο εργονομικές, παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη ευκινησία, αλλά και δυνατότητα μεταφοράς διαφόρων στοιχείων εξοπλισμού χωρίς αυτό να δυσχεραίνει την κίνηση του στρατιώτη. Ακόμη, υπάρχουν νέα άρβυλα, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, θέσεις για αντιβαλλιστική θωράκιση, συλλογή πρώτων βοηθειών, νέο υδροδοχείο, σακίδιο πλάτης κ.α.

Όσον αφορά στον οπλισμό, «πρωταγωνιστεί» το αναβαθμισμένο G3, ωστόσο ο εξοπλισμός της στρατονομίας περιλαμβάνει υποπολυβόλο των 9 χιλιοστών και αυτός του ελεύθερου σκοπευτή αντίστοιχο «sniper» τυφέκιο. Όσον αφορά ειδικότερα στο «αθάνατο» G3 και στην παραμονή του σε υπηρεσία, κρίνεται ως «παλιό», αλλά όχι «απαρχαιωμένο», και ικανό να «κάνει τη δουλειά» για την οποία το χρειάζονται οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οπότε, δεδομένου ότι υπάρχει άδεια παραγωγής του στην Ελλάδα και πως υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός πρακτικά «καινούριων», αχρησιμοποίητων όπλων του τύπου σε αποθήκευση, τα οποία θεωρείται πως μπορούν να δεχτούν αναβαθμίσεις, παραμένει σε υπηρεσία- και στο πλαίσιο της αναβάθμισης του όπλου, το βάρος μειώνεται χάρη στη χρήση νέων, ελαφρύτερων υλικών.