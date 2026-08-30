Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Διμήνιο Κορινθίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 21 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης πέντε πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πύρινο μέτωπο.

Advertisement

Advertisement

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Διμηνιό Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026