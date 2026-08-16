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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στον Σολομό Κορινθίας, κοντά στην εθνική οδό, με τις φλόγες να έχουν ξεσπάσει σε σκουπίδια και ξερά χόρτα.

Στο σημείο είχε κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε και η εθελοντική ομάδα Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.

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Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με σοβαρές καθυστερήσεις να καταγράφονται περίπου 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.