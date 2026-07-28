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Οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ υποστηρίζουν ότι είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Από την ισχυρή έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας 37χρονος συνάδελφός του κατά τη διάρκεια εργασιών.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο εργοστάσιο συλλέγοντας στοιχεία και πραγματογνωμοσύνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

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Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργάτη.

Οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (28/7) ενώ οι έρευνες στο εργοστάσιο από τις αρμόδιες αρχές είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός εμπλοκής τους στο δυστύχημα.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γραμμή της υπεράσπισής τους είναι ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της Πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα.

Η στιγμή της έκρηξης

Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το ΕΡΤnews από εσωτερική κάμερα διπλανής επιχείρησης, ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος της ισχυρής έκρηξης στη μονάδα παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Από το ωστικό κύμα, αντικείμενα και θραύσματα εκτοξεύτηκαν στον αέρα από την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πυκνός καπνός «έπνιξε» τις εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης να χάσει τη ζωή του. Παράλληλα, ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συνάδελφός του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, προκαλώντας πυρκαγιά που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο.

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Οι κάτοικοι των Εξαμιλίων άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και στη συνέχεια είδαν ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού και φλόγες να ξεπηδούν από τις εγκαταστάσεις.

Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό, ώστε έγινε αισθητό ακόμη και σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, με κατοίκους στην Κόρινθο και το Λουτράκι να αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ όσοι βρίσκονταν σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλιομέτρου περιέγραψαν τη δόνηση σαν μικρό σεισμό.

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