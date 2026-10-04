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Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, στον Δήμο Σουφλίου, αφού οι φλόγες πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπισή της.

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Σουφλίου, έχοντας διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.