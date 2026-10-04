Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, αγροτικές καλλιέργειες και στο οδικό δίκτυο πολλών περιοχών.

Στα Ζωνιανά πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, ενώ περίπου 2.500 άνθρωποι παραμένουν χωρίς υδροδότηση λόγω ζημιών στα δίκτυα.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου οι καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών έχουν υποστεί καταστροφές που ξεπερνούν το 80% της συνολικής παραγωγής.

Οκτώ άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο φαράγγι της Σαμαριάς, αναμένοντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Οι πληγέντες κάτοικοι και παραγωγοί ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών για την έναρξη των διαδικασιών αποζημίωσης.

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Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τα έντονα φαινόμενα να εξακολουθούν και σήμερα.

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Στην Κρήτη αύριο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο

Στην Κρήτη θα μεταβεί αύριο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Στο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο θα συμμετέχουν, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

112 στην Ιεράπετρα

Το νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων έχει μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Πολιτική Προστασία απέστειλε νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους. Παράλληλα τμήμα της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας–Σητείας παραμένει κλειστό, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία απέστειλε νέο μήνυμα 112 το πρωί της Κυριακής που αφορά τον Δήμο Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου λόγω επικίνδυνων και έντονων καιρικών φαινομένων, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ενώ και ο δρόμος στην περιοχή Φερμών έχει κλείσει για την ασφάλεια των οδηγών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice Advertisement October 4, 2026

Πλήρης αποκλεισμός τμήματος του δρόμου Ιεράπετρας – Σητείας λόγω της έντονης βροχόπτωσης



Όπως ενημερώνει το neakriti.gr, σε πλήρη αποκλεισμό έχει τεθεί τμήμα της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας–Σητείας, καθώς η έντονη βροχόπτωση που πλήττει την ανατολική πλευρά της Ιεράπετρας έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ιεράπετρας, ο δρόμος από τα Φέρμα και προς τα ανατολικά έχει μετατραπεί σε ποτάμι, ενώ σε όλο το μήκος του καταγράφονται συνεχείς καταπτώσεις και βραχοπτώσεις.

Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα από το ξενοδοχείο Kakkos Bay προς Σητεία και από τους φωτεινούς σηματοδότες του Κουτσουρά προς Ιεράπετρα, με τον Δήμο να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην επιχειρούν να κινηθούν στην περιοχή και να παραμένουν σε ασφαλές σημείο.

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«Ποτάμι» τα νερά στο Κουτσουνάρι

Την ίδια ώρα, ορμητικά κατεβαίνουν τα νερά στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, το πρωί της Κυριακής, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Το νερό έχει μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο νερού που έχει δεχθεί η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας.

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Διευκρινίζεται ότι τα άτομα δεν κινδυνεύουν, ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας. Στις επιχειρήσεις μεταφοράς, επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και 2 ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ιεράπετρας

«Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι υπάρχει έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση ανατολικά της Ιεράπετρας. Ο δρόμος από τα Φέρμα και μετά είναι μη προσβάσιμος, έχει μετατραπεί σε ποτάμι και είναι συνεχείς οι καταπτώσεις και βραχοπτώσεις καθ’ όλο το μήκος. Υπάρχει πλήρης αποκλεισμός του τμήματος της επαρχιακής οδού από το ξενοδοχείο KAKKOS BAY και προς Σητεία και από τους φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια) του Κουτσουρά και προς Ιεράπετρα.

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στην περιοχή και να παραμένουν σε ασφαλές μέρος.

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Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης:

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112 (ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης)

199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία)

100 (Αστυνομία)».

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Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στα Ζωνιανά

Στον Μυλοπόταμο, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε βασικές υποδομές. Προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται και στην υδροδότηση, καθώς βλάβες στα δίκτυα επηρέασαν τα Ζωνιανά, την Κράνα και τα Λιβάδια.

Μηχανήματα έργου και συνεργεία συνεχίζουν τις παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές, με στόχο την απομάκρυνση λάσπης, πετρών και φερτών υλικών και την αποκατάσταση της πρόσβασης. Σημαντικές ζημιές έχουν προκληθεί και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι συνέπειες της κακοκαιρίας επηρεάζουν και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Με απόφαση του δημάρχου Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδου, τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις δημοτικές ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών.

Η απόφαση συνδέεται με τις δυσχέρειες πρόσβασης και τα προβλήματα στα δίκτυα υδροδότησης, ενώ στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου, τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή ασκούν έντονη πίεση. Μεγάλη είναι η ανησυχία για τα στηθαία γύρω από τη διευθέτηση του ποταμού, ενώ η στάθμη των υδάτων παραμένει υψηλή όσο οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στην υδροδότηση, με περίπου 2.500 κατοίκους στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα να παραμένουν χωρίς νερό.

Τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από τις ορεινές περιοχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και στο δίκτυο ύδρευσης από την περιοχή των Απλαδιανών και προς τα πάνω. Με τα καιρικά φαινόμενα να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δεν είναι προς το παρόν δυνατό να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται σε περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου μετά την κακοκαιρία, με σοβαρό πλήγμα να έχει υποστεί η αγροτική οδοποιία, οι αμπελώνες και οι καλλιέργειες. Στον Προφήτη Ηλία, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στο Οροπέδιο Λασιθίου μεγάλες εκτάσεις παραμένουν καλυμμένες από νερό και λάσπη, με την παραγωγή πατάτας να έχει υποστεί σημαντικές απώλειες.

Στις Γούβες έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης, ενώ εκκρεμούν ακόμη παρεμβάσεις από τις καταστροφές του 2020. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές κάτοικοι και παραγωγοί δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους. Μετά την υποχώρηση των υδάτων αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτοψίες από αρμόδια κλιμάκια για την καταγραφή των ζημιών.



Καταστροφές σε δρόμους και δίκτυα – Ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών

Σε αρκετές περιοχές της Κρήτης έχουν προκληθεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο επαρχιακό, εξαιτίας κατολισθήσεων. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε αγροτικούς δρόμους, ορισμένοι από τους οποίους έχουν καταστραφεί πλήρως, καθώς και στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.

Κάτοικοι και παραγωγοί ζητούν να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να προχωρήσουν στη συνέχεια οι διαδικασίες για την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Σε αναμονή η επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Σαμαριάς

Σε ασφαλές σημείο και σε καλή κατάσταση παραμένουν οι οκτώ άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχιζόμενη βροχόπτωση και η αυξημένη ροή του νερού δεν επιτρέπουν ακόμη την προσέγγισή τους.

Μαζί τους βρίσκεται γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα, τρόφιμα, τηλέφωνο, ίντερνετ και δορυφορική επικοινωνία. Οι οδηγίες είναι να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να υποχωρήσει το νερό και να καταστεί ασφαλής η επιχείρηση.

Οι προμήθειές τους επαρκούν έως την Τετάρτη, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αναμένουν βελτίωση των καιρικών συνθηκών για να ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ