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Εκπρόσωπος του δημιουργού επιβεβαίωσε το χαρμόσυνο γεγονός στο περιοδικό PEOPLE, δηλώνοντας πως το ζευγάρι είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένο.

Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά, τον εξάχρονο Λίο και την τετράχρονη Αντριάνα, από την κοινή τους πορεία.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2018 σε μια ιδιωτική τελετή, έχοντας προηγουμένως επανασυνδεθεί το 2016 μετά από προγενέστερο χωρισμό.

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Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Κουέντιν Ταραντίνο, καθώς ο βραβευμένος σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, ένα αγοράκι.

Την ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του 63χρονου δημιουργού στο περιοδικό PEOPLE, αναφέροντας ότι το ζευγάρι είναι πανευτυχές με τη γέννηση του τρίτου παιδιού του.

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Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Ντανιέλα Πικ έχουν ήδη αποκτήσει έναν γιο, τον 6χρονο Λίο, και μία κόρη, την 4χρονη Αντριάνα, ενώ προς το παρόν δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για το νεογέννητο αγοράκι τους.

Η γνωριμία, ο χωρισμός και ο γάμος

Η ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε το 2009, όταν ο Ταραντίνο βρέθηκε στο Ισραήλ για την προώθηση της ταινίας του «Inglourious Basterds». Εκεί γνώρισε την Ντανιέλα Πικ, με την οποία ανέπτυξε σχέση, η οποία ωστόσο δεν κράτησε και οι δύο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους για ένα διάστημα.

Η επανασύνδεσή τους ήρθε περίπου το 2016, ενώ το καλοκαίρι του 2017 αρραβωνιάστηκαν. Τον Νοέμβριο του 2018 παντρεύτηκαν σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Ο γιος τους, Λίο, γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ η κόρη τους, Αντριάνα, ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2022.

Η κινηματογραφική διαδρομή του Ταραντίνο

Ο Κουέντιν Ταραντίνο συγκαταλέγεται στους πιο αναγνωρίσιμους σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, έχοντας υπογράψει ταινίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη. Ανάμεσα στις πιο γνωστές δημιουργίες του βρίσκονται τα «Reservoir Dogs» (1992), «Pulp Fiction» (1994), «Jackie Brown» (1997), «Kill Bill: Vol. 1» (2003), «Kill Bill: Vol. 2» (2004), «Inglourious Basterds» (2009), «Django Unchained» (2012) και «Once Upon a Time in Hollywood» (2019).

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Η μουσική πορεία της Ντανιέλα Πικ

Η σύζυγός του, Ντανιέλα, έχει ακολουθήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική διαδρομή, καθώς ασχολείται με τη μουσική και το modeling. Είναι κόρη του Ισραηλινού τραγουδιστή και συνθέτη Σβίκα Πικ, ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα του και ήταν γνωστός ως «The Maestro».

Στα πρώτα της μουσικά βήματα συνεργάστηκε με την αδελφή της, Σαρόνα, σχηματίζοντας το ντουέτο «Pick Sisters», ενώ αργότερα ακολούθησε σόλο πορεία.

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