Δεν τα κατάφερε η 78χρονη γυναίκα η οποία το βράδυ της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Η ηλικιωμένη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, η 78χρονη κατέληξε. Η ηλικιωμένη μαζί με τον 80χρονο σύζυγό της διέμενε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου που τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Επταλόφου στην Κάτω Τούμπα.

Advertisement

Advertisement

Το ΕΚΑΒ μετέφερε εκτός της ηλικιωμένης συνολικά 9 άτομα στο Ιπποκράτειο, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, όλοι τους σε πολύ καλή κατάσταση.