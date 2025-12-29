Δεν τα κατάφερε η 78χρονη γυναίκα η οποία το βράδυ της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Η ηλικιωμένη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, η 78χρονη κατέληξε. Η ηλικιωμένη μαζί με τον 80χρονο σύζυγό της διέμενε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου που τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Επταλόφου στην Κάτω Τούμπα.
Το ΕΚΑΒ μετέφερε εκτός της ηλικιωμένης συνολικά 9 άτομα στο Ιπποκράτειο, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, όλοι τους σε πολύ καλή κατάσταση.