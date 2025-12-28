Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:30 σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου επί της οδού Επταλόφου, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 26 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό συνολικά επτά ατόμων. Συγκεκριμένα, από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ από τον επάνω όροφο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια δύο ενήλικες και τρία ανήλικα παιδιά.

Όπως δήλωσε ο παππούς των παιδιών, η σύζυγός του βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τα τρίδυμα εγγόνια του και τη μητέρα τους όταν ξέσπασε η φωτιά στο κάτω διαμέρισμα. Όπως ανέφερε, μετακινήθηκαν εγκαίρως σε δωμάτιο χωρίς καπνούς, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Όλοι οι απεγκλωβισθέντες μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική.