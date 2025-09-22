Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (22/9) σε επιχείρηση καθαρισμού και επισκευής πλοίων και πιο συγκεκριμένα σε δεξαμενή, κοντά στη Λεωφόρο Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης σε διπλανές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε όταν οι εργαζόμενοι επιχείρησαν να καθαρίσουν τη δεξαμενή με άλλο υγρό και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε χημική ένωση και ακολούθησε πυρκαγιά.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ, λόγω ενδείξεων για την παρουσία επικίνδυνων υλικών.