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Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες με 48 οχήματα και εναέρια μέσα επιχειρούν σε δύσβατο ανάγλυφο για να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς προς την πόλη.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της έντονης συγκέντρωσης καπνού.

Οι αρχές προειδοποίησαν τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και ζήτησαν από τους πολίτες να κρατούν ελεύθερες τις διόδους για τα πυροσβεστικά.

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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε από τις 31 Αυγούστου στην περιοχή της Τραπεζίτσας, κοντά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν.

Ωστόσο, το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτο και λίγο μετά τις 21:30 την Κυριακή (6/9), οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά έλαβαν μήνυμα από την Πολιτική Προστασία μέσω του 112, με το οποίο καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in the area #Konitsa of the regional unit of #Ioannina



‼️ Stay alert & follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

Για την κατάσβεση επιχειρούν περισσότερα από 150 πυροσβέστες, με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα. Από αέρος, μέχρι και την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων με το τελευταίο φως της ημέρας, συνέδραμαν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες, προειδοποιώντας ότι οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αναμένεται να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση καπνού στην πόλη.

«Άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα παρακαλούνται να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους με χρήση κλιματιστικού (σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα) ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή. Μην μετακινείστε προς τη φωτιά και μη σταθμεύετε οχήματα σε στενούς δρόμους, αφήστε ελεύθερες τις διόδους για τα πυροσβεστικά οχήματα», ανέφερε σχετικά η ανακοίνωση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς το σημείο όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από δύσβατο και ουσιαστικά απροσπέλαστο ανάγλυφο.

Ως βασικός στόχος των επιχειρήσεων έχει τεθεί να αποτραπεί η κάθοδος των φλογών προς την Κόνιτσα, αλλά και η επέκταση της πυρκαγιάς προς το δασικό τμήμα που βρίσκεται πάνω από την πόλη.

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Την εικόνα που επικρατεί στο μέτωπο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες περιέγραψε νωρίτερα, μιλώντας στο Epiruspost, ο πρώην δήμαρχος Κόνιτσας Μάκης Χατζηεφραιμίδης.

Όπως ανέφερε, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, σε μια περιοχή με έντονη βλάστηση και ιδιαίτερα δύσκολη πρόσβαση.

Στην περιοχή κυριαρχούν τα πεύκα και τα έλατα, δημιουργώντας πυκνή καύσιμη ύλη και καθιστώντας ακόμη πιο απαιτητική την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

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