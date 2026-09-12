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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε αγροτοδασική περιοχή στο Χειμαδιό Ηλείας, με την Πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 17:00.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χειμαδιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν επίσης επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Πύργου, ο οποίος έχει κινητοποιήσει υδροφόρες προκειμένου να υποστηρίξει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την ίδια στιγμή, για να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.