Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τις φωτιές που ξέσπασαν το απόγευμα της Κυριακής (6/9) στην Ηλεία και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές της Σκιλλουντίας και της Πηνείας.
Στην Σκιλλουντία του δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής, ενώ περίπου στις 5:30 το απόγευμα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Λίγη ώρα αργότερα, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά στην περιοχή Μαζαράκι Πηνείας και κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ήλιδας, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.