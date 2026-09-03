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Η άμεση παρέμβαση της ναυαγοσώστριας και των διασωστών του ΕΚΑΒ υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της νοσηλείας του παιδιού.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Πύργου σταθεροποίησαν τον ασθενή πριν από τη διακομιδή του στην εντατική μονάδα.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων οργάνωσε συγκινητική βιντεοκλήση μεταξύ του μικρού ασθενή και της ναυαγοσώστριας που τον έσωσε.

Μετά την ανάρρωσή του, ο Θοδωρής εξέφρασε την επιθυμία να φάει κοκορέτσι, με το ιατρικό προσωπικό να ικανοποιεί το αίτημά του.

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Θετικά είναι τα νέα για τον 10χρονο Θοδωρή, ο οποίος στις 28 Αυγούστου κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, όταν κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού ενώ έκανε βουτιές στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλεία.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως το παιδί αποσωληνώθηκε, έχει επαφή με το περιβάλλον και παρουσιάζει πολύ καλή νευρολογική εικόνα.

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«Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι» είπε αρχικά στην ΕΡΤ ο εντατικολόγος ο οποίος τόνισε πως «αυτό που έκαναν η ναυαγοσώστρια και οι πρώτοι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν ότι μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε για αυτό το παιδί».

«Η ναυαγοσώστρια ειδικά του έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής. Έδωσε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο και τις θωρακικές συμπιέσεις, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα. Αυτή είναι η κρίσιμη αλυσίδα των επαγγελματιών υγείας. Δεν είναι να φτάσει σε μια εντατική ένα θύμα πνιγμού. Το θέμα είναι να γίνει η αλυσίδα ώστε ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πύργου δεν διακόμισαν αμέσως τον ασθενή αλλά περίμεναν να σταθεροποιηθεί. Εκτός από το ΕΚΑΒ που συνέχισε την ΚΑΡΠΑ, η ομάδα του Πύργου το παρέλαβε στις 7 και το παρέδωσε στις 3 δίνοντας την ευκαιρία στο παιδί να λάβει την καλύτερη φροντίδα».

Ο κ. Ηλιάδης αναφέρθηκε και στη συγκινητική στιγμή που ακολούθησε την αποσωλήνωση του 10χρονου. Όπως αποκάλυψε, ο πρώτος άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί με τον Θοδωρή ήταν η ναυαγοσώστρια που συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του.

«Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι της έχω μια έκπληξη. Κάναμε βιντεοκλήση και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Της είπα ότι, εάν στη διάρκεια της καριέρας της σώσει έστω και ένα παιδί, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο».

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων αποκάλυψε, τέλος, και την πρώτη… γαστρονομική επιθυμία του μικρού Θοδωρή μετά την ανάκτηση των αισθήσεών του: ήθελε να φάει κοκορέτσι.

«Εμείς όμως είχαμε κοτόπουλο, αλλά το κάναμε κοκορέτσι» είπε ο γιατρός.