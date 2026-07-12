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Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε κτίριο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον.

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Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 και στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη κατάσβεση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.