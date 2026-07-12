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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άβαντας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:00 και στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου. Παράλληλα, υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενισχύουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου κατευθύνεται στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.