Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την αναστολή της υποχρεωτικής καταχώρισης διαγνωστικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο λόγω σοβαρών τεχνικών δυσλειτουργιών κατά τη διασύνδεση με την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Οι πάροχοι ανησυχούν ότι πιθανά σφάλματα στη μεταφορά των δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή περικοπές στις αποζημιώσεις τους από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας όμως την ανάγκη για προηγούμενη διασφάλιση της τεχνικής ετοιμότητας και της λειτουργικότητας του νέου συστήματος.

Προτείνεται η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων για την επίλυση των προβλημάτων και τον καθορισμό ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος.

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Νέα εστία αντιπαράθεσης δημιουργείται στον χώρο της Υγείας με αφορμή την ψηφιοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά να «παγώσει» η υποχρεωτική καταχώριση των αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο, όταν αυτή αποτελεί προϋπόθεση για να αποζημιωθούν οι πάροχοι από τον ΕΟΠΥΥ.

Το αίτημα διατυπώνεται μετά από έντονες διαμαρτυρίες γιατρών, εργαστηριακών ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων και πολυϊατρείων, οι οποίοι επισημαίνουν προβλήματα στην εφαρμογή του νέου συστήματος.

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Ο ΙΣΑ, με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ζητά να εξασφαλιστούν πρώτα όλες οι απαραίτητες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις και στη συνέχεια να καταστεί υποχρεωτική η νέα διαδικασία.

Πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, υπάρχουν ακόμη δυσλειτουργίες στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια με την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Προβλήματα αναφέρονται επίσης στην αντιστοίχιση και κωδικοποίηση των εξετάσεων, αλλά και στον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων που μεταφέρονται ηλεκτρονικά.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η καταχώριση των αποτελεσμάτων συνδέεται με την αποζημίωση των παρόχων από τον ΕΟΠΥΥ. Συνεπώς, ένα τεχνικό λάθος ή μια αστοχία στη μετάδοση των δεδομένων θα μπορούσε, σύμφωνα με τις ανησυχίες που διατυπώνει ο ΙΣΑ, να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή ακόμη και περικοπή πληρωμών.

Τι είναι το Ψηφιακό Αποθετήριο

Η συγκεκριμένη υποδομή εντάσσεται στην ευρύτερη ψηφιοποίηση της Υγείας και συνδέεται με τη λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Η φιλοσοφία του συστήματος είναι τα ιατρικά δεδομένα του πολίτη –διαγνώσεις, φάρμακα, εξετάσεις, αποτελέσματα και νοσηλείες– να βρίσκονται συγκεντρωμένα ψηφιακά και να είναι διαθέσιμα, με τους προβλεπόμενους κανόνες πρόσβασης, τόσο στον ίδιο όσο και στους γιατρούς του. Η καθολική εφαρμογή της νέας πλατφόρμας του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας είχε ξεκινήσει τον Μάιο του 2025. (Υπουργείο Υγείας)

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Πρόκειται, επομένως, για μία μεταρρύθμιση με προφανή πλεονεκτήματα για τον ασθενή και τον γιατρό. Το ζήτημα που θέτει ο ΙΣΑ δεν είναι η κατάργησή της, αλλά εάν το σύστημα είναι σήμερα τεχνικά έτοιμο ώστε η χρήση του να συνδέεται υποχρεωτικά με τις πληρωμές των εργαστηρίων.

Πατούλης: Ναι στην ψηφιοποίηση, αλλά με προϋποθέσεις

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης ξεκαθαρίζει ότι ο Σύλλογος στηρίζει την ψηφιακή αναβάθμιση της Υγείας και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τονίζει, όμως, ότι μια νέα διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμόζεται εάν προηγουμένως δεν έχουν εξασφαλιστεί η τεχνική ετοιμότητα, η λειτουργικότητα του συστήματος και η επαρκής ενημέρωση όσων καλούνται καθημερινά να το χρησιμοποιήσουν.

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Ζητά κοινή ομάδα εργασίας

Ο Ιατρικός Σύλλογος προτείνει συνάντηση εργασίας και τη δημιουργία κοινής ομάδας με τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του υπουργείου Υγείας, του ΙΣΑ και των επαγγελματικών ενώσεων των εργαστηριακών γιατρών.

Στόχος είναι να καταγραφούν ένα προς ένα τα προβλήματα, να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές δοκιμές και να συμφωνηθεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι τότε, ο ΙΣΑ ζητά την αναστολή της υποχρεωτικότητας, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να προχωρήσει χωρίς να δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία στους γιατρούς, οικονομικούς κινδύνους στους παρόχους και –κυρίως– προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

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