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Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι ο άνδρας της επιτέθηκε με καλώδιο τηλεόρασης επειδή αρνήθηκε να τον ακολουθήσει σε πρόχειρο κατάλυμα στην περιοχή της Τυλίσου.

Η γυναίκα, μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της και την ανήλικη αδελφή της, μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας μέσω της Γραμμής SOS 15900.

Η αστυνομία αναζητά τον 53χρονο δράστη, ενώ η 28χρονη αιτήθηκε τη χορήγηση της εφαρμογής Panic Button για την άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση κινδύνου.

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Μια καταγγελία που προκαλεί σοκ έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μια 28χρονη γυναίκα από τη Συρία, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές ότι ο 53χρονος σύντροφός της την κακοποιούσε επανειλημμένα και ότι στο τελευταίο περιστατικό τη χτύπησε με καλώδιο τηλεόρασης και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Ο άνδρας, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, αναζητείται από την Αστυνομία.

Το καλώδιο της τηλεόρασης και η απειλή θανάτου

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 28χρονη, ο σύντροφός της ήθελε να τον ακολουθήσει στην Τύλισο, όπου επρόκειτο, κατά την ίδια, να μείνουν σε παράπηγμα. Όταν εκείνη αρνήθηκε, φέρεται να της επιτέθηκε και να τη χτύπησε επανειλημμένα με καλώδιο τηλεόρασης.

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Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία. Υποστήριξε ότι ο 53χρονος την είχε χτυπήσει και στο παρελθόν, ενώ στο τελευταίο επεισόδιο την απείλησε, σύμφωνα με την καταγγελία, ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή εάν δεν υπάκουε στις απαιτήσεις του.

Η «Νέα Κρήτη», επικαλούμενη αστυνομικές πληροφορίες, αναφέρει ότι η γυναίκα έφθασε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από σχετικό σήμα. Το μέσο αναφέρει ότι η γυναίκα ζήτησε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν και να φιλοξενηθεί σε ασφαλή δομή.

Στην Αστυνομία με τα παιδιά και την ανήλικη αδελφή της

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 28χρονη είχε μαζί της τα δύο ανήλικα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, καθώς και την ανήλικη αδελφή της, την οποία επίσης φροντίζει. Ο 53χρονος δεν είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πατέρας των δύο παιδιών.

Την ώρα του βίαιου επεισοδίου, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, τα παιδιά βρίσκονταν στο σχολείο. Παρέμειναν αργότερα για ώρες μαζί με τη μητέρα τους στο Αστυνομικό Μέγαρο μέχρι να εξασφαλιστεί ασφαλής χώρος διαμονής.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η πληροφορία ότι η γυναίκα φέρεται να είχε επιχειρήσει προηγουμένως να ζητήσει βοήθεια από συμπατριώτες της στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με όσα η ίδια φέρεται να ανέφερε, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι δεν μπορούσαν να επέμβουν.

Ζήτησε Panic Button – Τι ακριβώς κάνει

Η 28χρονη, σύμφωνα με τη «Νέα Κρήτη», ζήτησε από τις Αρχές και Panic Button, ώστε να μπορεί να ειδοποιήσει αμέσως την Αστυνομία εάν βρεθεί ξανά σε κίνδυνο.

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Το Panic Button είναι ουσιαστικά ένας σιωπηλός συναγερμός μέσα στο κινητό τηλέφωνο. Χορηγείται σε ενήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, το θύμα ενεργοποιεί την εφαρμογή και ειδοποιείται η Άμεση Δράση.

Τον Ιούνιο του 2026 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι είχαν ήδη δοθεί περισσότερα από 25.000 Panic Buttons σε όλη τη χώρα.

Ειδικά για την Κρήτη, ο υπουργός ανέφερε ότι λειτουργούν τέσσερα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ένα σε κάθε νομό, καλώντας τα θύματα να απευθύνονται στην Αστυνομία, στο 100 και να χρησιμοποιούν το Panic Button όταν βρίσκονται σε κίνδυνο.

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Οι αριθμοί πίσω από τις καταγγελίες

Μόνο στην Αττική, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό της ΕΛ.ΑΣ., οι κλήσεις στην Άμεση Δράση για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν από 25.128 το 2024 σε 27.654 το 2025. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν στην Αττική 5.228 συλλήψεις, έναντι 5.142 το 2024, ενώ οι ενεργοποιήσεις Panic Button αυξήθηκαν από 447 σε 477.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, στοιχεία που παρουσίασε τον Ιούνιο του 2026 το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έδειχναν περίπου 15% μείωση των καταγγελιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για αριθμούς καταγγελιών και όχι για μέτρηση του συνόλου των πραγματικών περιστατικών, καθώς ένα μέρος της ενδοοικογενειακής βίας παραμένει μη καταγεγραμμένο.

Ασφαλές κατάλυμα για τη μητέρα και τα παιδιά

Στην περίπτωση του Ηρακλείου, η κινητοποίηση δεν σταμάτησε στην καταγγελία. Μέσω της Γραμμής SOS 15900 εξασφαλίστηκε προσωρινή ασφαλής φιλοξενία σε ξενοδοχείο για τη γυναίκα, τα δύο παιδιά της και την ανήλικη αδελφή της.

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Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον σύντροφό της, χωρίς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, να έχει εντοπιστεί.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι καταγγελίες της 28χρονης θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι να υπάρξει δικαστική κρίση, οι αναφορές στις πράξεις του 53χρονου αφορούν όσα καταγγέλλει η γυναίκα και τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για την αστυνομική έρευνα.

Για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας: σε άμεσο κίνδυνο καλείται το 100 ή το 112, ενώ η Γραμμή SOS 15900 παρέχει υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία. Το Panic Button μπορεί να χορηγηθεί σε ενήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

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