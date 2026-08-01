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Θανατηρόφορο τροαχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί στην εθνική οδό και συγκεκριμένα στο 123χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο καβάλησε το τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα φορτηγό, που οδηγούσε Βούλγαρος, έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το στηθαίο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Ο οδηγός του άλλου φορτηγού προσπάθησε να τον αποφύγει, ωστόσο δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα το ένα φορτηγό να καταλήξει τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου και το άλλο να καβαλήσει το στηθαίο, να τυλιχτεί στις φλόγες και να καεί ολοσχερώς.

Δυστυχώς ο οδηγός του φορτηγού που τούμπαρε ανασύρθηκε νεκρός, στο άλλο φορτηγό που κάηκε επέβαιναν δυο άτομα που πρόλαβαν να βγουν, ωστόσο το ένα τραυματίστηκε.

Στο σημείο επικράτησε πανικός αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.

Η κυκλοφορία διεκόπη και γίνεται από παρακαμπτηρίους, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά χωρίς αυτή να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή.