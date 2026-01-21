Στόχος των συγκρατούμενών του στις φυλακές Κασσαβέτειας έγινε κατά την διάρκεια γενικευμένου επεισοδίου που κατέληξε σε εμπρησμό του θαλάμου το βράδυ της Δευτέρας, 20 Ιανουαρίου, ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 ετών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, καθώς φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στην φυλακή.

Όπως έγινε γνωστό, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 στη δυτική πτέρυγα 821. Στο σημείο έφθασαν ταχύτατα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ είχε προηγηθεί η συμπλοκή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά. Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σε δηλώσεις του ο Θανάσης Οικονόμου, πρόεδρος των Σωφρονιστών Υπαλλήλων Κασσαβέτειας, ανέφερε ότι οι αγροτικές φυλακές της Κασσαβέτειας δεν είναι κατάλληλες για ανήλικους κρατούμενους. Μάλιστα σε υπόμνημα που έστειλε τον Μάρτιο του 2026 στην Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος της Βουλής και θα ξαναστείλει εκ νέου το προσεχές διάστημα, αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν και προτείνει να μοιραστούν οι ανήλικοι και οι νεαροί ενήλικες και σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στην Κασσαβέτεια.

Λιποθύμησαν κρατούμενοι λόγω της φωτιάς

«Θα μπορούσαν να καούν ζωντανοί, αν μάγκωνε η κλειδαριά του θαλάμου και δεν άνοιγαν την πόρτα», ανέφερε ο κ. Οικονόμου, ο οποίος εξήγησε ότι τα στρώματα είναι συνθετικά, η φωτιά που έβαλαν κρατάει πολύ και από την καύση εκλύονται τοξικές ουσίες.

Ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων, εξήγησε ότι όταν οι συνάδελφοί του άνοιξαν την πόρτα, γιατί είναι δύσκολο τη νύχτα να ανοίξουν οι πόρτες ενός θαλάμου, έξι κρατούμενοι είχαν λιποθυμήσει και οι άλλοι δυσκολευόταν να αναπνεύσουν.

Επειδή η κατάστασή τους δεν ήταν καλή, αποφασίστηκε η μεταγωγή τους στο Νοσοκομείο, που βρίσκεται 40 χλμ. μακριά από τις φυλακές, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά στα στρώματα, παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί η Πυροσβεστική υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Πηγή: gegonota.news, magnesianews.gr