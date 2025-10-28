Τον ή τους κρατούμενους που έθαψαν στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού το πιστόλι που εντοπίστηκε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου αναζητούν οι αρχές.

Πρόκειται για πτέρυγα όπου κρατούνται επικίνδυνοι κακοποιοί, πολλοί εκ των οποίων έχουν εμπλακεί σε δολοφονίες ή είναι μέλη αλβανικών και τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων.

Το εύρημα και η έρευνα

Το όπλο εντοπίστηκε ύστερα από αξιόπιστη πληροφορία που έφτασε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής μετάλλων, ενώ το πιστόλι βρέθηκε θαμμένο σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, μέσα σε μαύρη σακούλα, μαζί με γεμιστήρα και οκτώ φυσίγγια.

Η Ασφάλεια Κορυδαλλού έχει σχηματίσει δικογραφία και η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εισήχθη το όπλο στις φυλακές και ποιοι κρατούμενοι εμπλέκονται.



Εξετάζονται DNA και αποτυπώματα

Το πιστόλι έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για αναλύσεις DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια ή αν πρόκειται για «καθαρό» όπλο.

Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρχε σχέδιο απόδρασης σε προπαρασκευαστικό στάδιο.

«Σε κάθε περίπτωση, όταν είσαι κρατούμενος και έχεις όπλο μέσα στη φυλακή, αισθάνεσαι πιο ισχυρός», σχολίασαν χαρακτηριστικά.



Συνεχείς έρευνες και έφοδοι

Όπως σημειώνουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15 επιχειρήσεις και έφοδοι σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού.

Εκτιμάται ότι όποιος έκρυψε το όπλο στο προαύλιο —έναν χώρο προσβάσιμο σε πολλούς κρατούμενους— το έκανε θεωρώντας τον πιο ασφαλή για να αποφύγει τον εντοπισμό του.