Ενα πιστόλι των 7,65 χιλιοστών εντόπισαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο προαύλιο της Έ πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Το πιστόλι εντοπίστηκε θαμμένο στο προαύλιο, στο οποίο προαυλίζονται γνωστοί ποινικοί, κυρίως αλλοδαποί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ένα πτέρυγα κρατούνται υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι σχετίζονται με συμβόλαια θανάτου στη χώρα μας, αλλά και ο Κλοντιάν Λεκοτσάι, που από πολλούς χαρακτηρίζεται «αρχηγός της μαφίας των φυλακών».

Ζητούμενο για τις αρχές είναι να μάθουν όχι μόνο πώς βρέθηκε το όπλο με τις σφαίρες εντός των φυλακών, αλλά κυρίως ποιος γνώριζε που ήταν θαμμένο και για ποιον λόγο θα το χρησιμοποιούσε.