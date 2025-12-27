Ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκε 36χρονος οδηγός που συνελήφθη το βράδυ των Χριστουγέννων στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο ΙΧ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αυτοκίνητο κινούνταν ύποπτα και κάλεσαν τον οδηγό να ακινητοποιηθεί.

Όταν τον προσέγγισαν, ο 36χρονος επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι, το οποίο είχε φυσίγγιο στη θαλάμη, γεγονός που προκάλεσε άμεση επέμβαση των αστυνομικών.

Παρότι ο 36χρονος προέβαλε αντίσταση, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, ένας γεμιστήρας και τέσσερα επιπλέον φυσίγγια.