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Τη δική της θέση για όσα αποκαλύπτονται στην υπόθεση της Κυψέλης έδωσε η μητέρα του 43χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο σπίτι της οδού Θάσου.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 43χρονου ανέφερε ότι ο σύζυγός της έχει φύγει από τη ζωή και πως η ίδια βρίσκεται μόνη της, προσπαθώντας να διαχειριστεί όσα μαθαίνει για τον γιο της.

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«Δεν ξέρω τίποτα έχω μπερδευτεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ανέφερε ότι δέχεται έντονη κριτική από τον κόσμο και απάντησε σε όσους την κατηγορούν για τη συμπεριφορά του γιου της, τονίζοντας πως ο ίδιος είναι ενήλικος και ότι τα τελευταία χρόνια εκείνη ζει στη Γερμανία.

«Ο κόσμος με δικάζει τι μάνα είμαι, εγώ δεν φταίω ούτε του είπα να σκοτώσει ούτε είπα να κάνει… Ζω στη Γερμανία έχω να έρθω στην Ελλάδα 12 χρόνια, πώς να ξέρω τι κάνει πίσω αυτό το παιδί, δεν είναι μικρό παιδί είναι 43 χρονών παλικάρι, γιατί να φταίει η μάνα του; Με δικάζει ο κόσμος τι μάνα είμαι, εγώ τι μάνα είμαι; Εγώ ήμουν μια μάνα που μια ζωή ήταν δίπλα στα παιδιά της και πάντα θα είμαι ότι και να γίνει. Φυσικά μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, ποτέ», είπε η μητέρα του 43χρονου.