Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρεις άνδρες, ηλικίας 27, 49 και 54 ετών, συνελήφθησαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 για καλλιέργεια κάνναβης υδροπονικής μεθόδου και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και διενήργησαν έρευνες σε αυτοκίνητο και οικία των κατηγορουμένων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 255 δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητες κλώνων και ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας.

Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης χρηματικό ποσό 3.620 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και ένα όχημα, ενώ ο 54χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της ομάδας εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, -3- άτομα ηλικίας 27,49 και 54 ετών, εκ των οποίων -2- αλλοδαποί και ένας ημεδαπός κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου (skunk) και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Επιπλέον, σε βάρος του 54χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών στοιχείων και εξακρίβωσης χώρων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Πιο αναλυτικά, μεσημβρινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου 2026, ο 54χρονος και η 49χρονη κατελήφθησαν εντός αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της 49χρονης, να κατέχουν, και για λογαριασμό του 27χρονου συγκατηγορούμενου τους, -2- μαύρες σακούλες που περιείχαν κλώνους κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους -27,6- κιλών.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία των δύο αλλοδαπών, εντοπίστηκε η 49χρονη να κατέχει, για λογαριασμό του 54χρονου συγκατηγορουμένου της, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους -120- γραμμαρίων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω είχαν εγκαταστήσει, από κοινού και για λογαριασμό του 27χρονου, εργαστήριο-φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Το εργαστήριο ήταν πλήρως εξοπλισμένο με τεχνητό φωτισμό, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη φυτών. Στον χώρο εντοπίστηκαν σε γλάστρες -255- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους-50- έως -160- εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-27- κιλά και -600- γραμμάρια κλώνων κάνναβης,

-255- δενδρύλλια κάνναβης,

-120- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-3.620- ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

-7-συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές,

πλαστική φιάλη νερού,

-29- πάνελ φωτισμού τύπου led

-56- γλάστρες,

εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (-10-ανεμιστήρες εδάφους, -5- σακουλάκια που περιείχαν το καθένα από αυτά δύο σάκους κενού αέρος, -2- θερμόμετρα, -4- δοχεία του ενός λίτρου με υγρό λίπασμα, εξαεριστήρας αγωγού, -29- μετασχηματιστές και σωλήνας εξαερισμού).

Υπολογίζεται ότι, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), την προσδοκώμενη συγκομιδή αποσπασμάτων κάνναβης, το σύνολο των δενδρυλλίων και τη διακίνηση αυτών, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά από τις πωλήσεις των ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τις -200.000- ευρώ.