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Έχτισαν δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές και τώρα τον γκρεμίζουν για να φτιάξουν στη θέση του νέο. Το απίστευτο περισταστικό συνέβη στον Γέρακα Αττικής, όπου οι δημότες καλούνται τώρα να πληρώσουν άλλα 200.000 ευρώ για να χτιστεί νέος βρεφονηπιακός σταθμός, με τον προηγούμενο να μην έχει λειτουργήσει ποτέ.

Το κτίριο ανεγέρθηκε το 2018 με προδιαγραφές του 2012 κι όχι με αυτές που ίσχυαν από το 2017, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις.

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Ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης ανέφερε ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή περίπτωση, καθώς κατεδαφίζεται ένα ολοκαίνουργιο κτίριο για να κατασκευαστεί νέο. «Έχουμε μια πρωτοτυπία, δυστυχώς, και εύχομαι να είναι η τελευταία, γιατί υπάρχει και ένα ακόμη κτίριο που έχει τα ίδια προβλήματα».

«Το κτίριο κατασκευάστηκε χωρίς να λάβουν υπόψη προδιαγραφές που είχαν αλλάξει. Για να καταλάβει ο κόσμος, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018, όταν οι προδιαγραφές είχαν αλλάξει και ίσχυαν νέες. Για να αδειοδοτηθεί σήμερα, πολλά συνεργεία βρίσκονται μέσα και κατασκευάζουν, γκρεμίζουν μπάνια, κουζίνες, πόρτες και παράθυρα. Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 και παραδόθηκε. Ο προηγούμενος δήμαρχος ξέχασε να λάβει υπόψη του τις προδιαγραφές του 2017 και έμειναν σε εκείνες του 2012. Σήμερα επιβαρύνονται οι δημότες με ένα κόστος που είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε προσπαθήσει να το εντάξουμε σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς αυτό ακυρώθηκε. Υπολογίζουμε ότι το κόστος θα ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ».

Σημειώνεται ότι ο κ. Αηδόνης είχε δημοσιεύσει πριν από λίγες ημέρες βίντεο από τον βρεφονηπιακό σταθμό, στο οποίο καταγράφονται οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.