Ένας 27χρονος οδηγός εντοπίστηκε να τρέχει με 162 χλμ/ώρα στην Λεωφόρο Μαραθώνος και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του Γέρακα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής να του περάσουν χειροπέδες.

Το περιστατικό συνέβη τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (25/11), με τους αστυνομικούς της Τροχαίας να διαπιστώνουν ότι ο 27χρονος οδηγούσε 100 χλμ/ώρα πάνω από τα όρια ταχύτητας, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο μέσω συσκευής ραντάρ, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

