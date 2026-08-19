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Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) στον Γέρακα Αττικής, κοντά στο νεκροταφείο της πόλης και πλησίον της Αττικής Οδού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 46 πυροσβέστες, με 9 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθούν δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γέρακα Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή και ξερή βλάστηση και μέσα σε λίγη ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Να σημειωθεί ότι στις 15:43, οι κάτοικοι της Ανθούσας έλαβαν μήνυμα του 112 στα κινητά τους τηλέφωνα για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνθούσα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 19, 2026