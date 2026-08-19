Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) στον Γέρακα Αττικής, κοντά στο νεκροταφείο της πόλης και πλησίον της Αττικής Οδού.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 46 πυροσβέστες, με 9 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθούν δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή και ξερή βλάστηση και μέσα σε λίγη ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Να σημειωθεί ότι στις 15:43, οι κάτοικοι της Ανθούσας έλαβαν μήνυμα του 112 στα κινητά τους τηλέφωνα για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.