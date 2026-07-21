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Ο Γιάννης Αϊβάζης φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου. Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε νέα σχέση με μια γυναίκα από την Κρήτη, τη Νατάσα, η οποία είναι μητέρα ενός αγοριού.

Πρόσφατα, ο ηθοποιός μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρώτη κοινή εικόνα τους από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιβεβαιώνοντας έμμεσα ότι διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική του ζωή.

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Παρότι αποφεύγει να εκθέτει την ιδιωτική του ζωή, έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί να υπάρχει διακριτικότητα και σεβασμός στα προσωπικά του, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί η σχέση του να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

«Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι, νομίζω πως η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Ποτέ δε μου άρεσε να βλέπω τη ζωή των άλλων από την κλειδαρότρυπα, κι έτσι δε μου αρέσει να βλέπουν και οι άλλοι τη δική μου. Θα πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσω έτσι», είχε πει σε συνέντευξη του στο Happy Day.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, ο Γιάννης Αϊβάζης έχει αφήσει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως δεν αποκλείει έναν δεύτερο γάμο στο μέλλον.